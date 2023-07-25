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社會 社會焦點 保障人權

夕陽太美！妙齡女拍照受困草漯沙洲　桃警出妙招...手電筒助脫困

▲新北市邱姓女子昨天下午在有「台版撒哈拉沙漠」觀音草漯沙丘拍攝夕陽美景，卻拖到天色昏暗驚覺找不到回家路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市邱姓女子昨天下午在有「台版撒哈拉沙漠」觀音草漯沙丘拍攝夕陽美景，卻拖到天色昏暗驚覺找不到回家路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市邱姓女子昨（24）日到桃園市觀音區草漯沙丘地質公園，拍攝夕陽美景，留戀美景之餘拍到天色昏暗才驚覺找不到離開道路，由於沙洲綿延長達8公里，邱女走了半天就是走不出大片沙洲，無奈趕緊打電話向警方求助，大園警方據報後利用手電筒打光方式引導邱女，順利讓受困邱女平安脫困。

大園警方指出，位於桃園市觀音區的草漯沙丘，綿延長達8公里的類似沙漠特殊地形，海岸邊還有成排巨型發電風車沿海佇立以及夕陽美景，被網友稱為「台版撒哈拉沙漠」，近年來成為網友拍照打卡熱門景點，吸引許多「好攝之徒」前往取景拍照。

▲新北市邱姓女子昨天下午在有「台版撒哈拉沙漠」觀音草漯沙丘拍攝夕陽美景，大園警方利用手電筒順利引導邱女脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市邱姓女子昨天下午在有「台版撒哈拉沙漠」觀音草漯沙丘拍攝夕陽美景，大園警方利用手電筒順利引導邱女脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方昨天傍晚接獲報案，來自新北市的邱姓女子，下午從板橋騎車前往草漯沙洲地質公園拍照，因流連夕陽與沙洲美景沒注意時間，等到日落打算騎車返家時，因天色昏暗且四周照明不足，身處廣大沙洲公園，一時迷失方向不知該往哪裡走，在現場打轉近1小時仍找不到離開之路，由於天色陷入昏暗下只好向大園警方求助。

大園警分局潮音派出所副所長廖崇孝、警員李哲銘獲報後趕到現場，利用手電筒燈光指引，持續與邱女電話聯繫確認相對位置，經過一番尋找終於將受困邱女平安引導出沙洲，邱女對於自己陷入沙洲十分不好意思，對於大園警方熱心協助脫困，再三表達感謝之意。

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