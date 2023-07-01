桃園市場攤商起口角「拿鐵椅互砸」　4人掛彩提告...全部起訴

▲桃園市桃園區某公有市場李姓攤商去年8月與吳姓攤商因細故談判未果，2人互持鐵椅攻擊，隨後又有2人捲入互毆都掛彩，事後4人互提傷害告訴。（圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某公有市場一名李姓攤商，去年8月與隔壁的吳姓攤商起口角，收攤後相約談判，吳持高腳折疊椅朝李砸去，李也拿鐵椅還擊，隨後又有其他周姓、黃姓等攤商加入戰局，結果4人都掛彩，赴醫院驗傷後互提傷害告訴；桃檢調查時，4人仍堅提是對方掀起戰端，檢方偵結依傷害、妨害秩序等罪嫌將4人起訴。

檢警調查，47歲的李姓攤商去年8月27日中午12時許，因與隔鄰62歲吳姓攤商發生口角，找來5名姓名不詳男子在收攤後找吳姓攤商談判，因談判未果，年紀較大的吳氣不過，持摺疊高腳椅向李方向砸去，李姓攤商則持鐵椅還擊，吳姓攤商的周姓妻子見丈夫勢單力薄亦持椅子向李毆打，黃姓攤商見狀亦加入聲援吳姓攤商，4人打成一團，事後4人都掛彩受傷，趕赴醫院驗傷後報警提告。

桃檢複訊時，李、吳、周與黃等4名攤商均互指對方毆打等事實，並檢具醫院驗傷診斷證明，桃園警方則提供現場作案用已變形之折疊高腳椅、鐵椅等證物照片佐證，檢方偵結依傷害、妨害秩序罪嫌將4人分別起訴。