登革熱首例死亡個案在台南　40多歲女性同時診斷出熱衰竭

▲今年首例本土登革熱死亡個案為台南市40多歲女性，目前累積本土病例為524例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南出現首例登革熱死亡個案，衛福部疾病管制署25日表示，今年首例本土登革熱死亡個案為台南市40多歲女性，7月16日出現發燒症狀，因症狀未改善，18日就醫住院治療，並經醫院通報檢驗後確診，經醫師同時診斷有熱衰竭情形，後於21日因病況惡化不幸過世，台南市衛生局指出，目前累積本土病例為524例。

台南市新增確診25例本土登革熱確診病例，1例境外移入病例，目前累積本土病例為524例，25例分布狀況為永康區及東區各9例，仁德區2例，北區、安南區、善化區、新化區及歸仁區各1例，年齡介於21歲至87歲，18例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

台南市政府持續貫徹公權力，近期針對空屋、空地、建築工地、公園、市場、學校等高風險場所加強執法，嚴格取締陽性孳生源，截至6月底為止，環保局已開立577件裁處書，其中包含孳生病媒蚊45件、環境髒亂377件、空地雜亂89件、資收物違規堆置66件；截至25日為止，衛生局已依據傳染病防治法第25條開立343件舉發單，累計開出80件裁處書，市府總計開立657張罰單。另環保局於6月13日至7月19日亦針對建築工地加強稽查，共查獲32處工地建案有陽性孳生源，告發105件。黃偉哲市長表示，登革熱防疫刻不容緩，一經查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處新台幣3000以上15000以下罰鍰，無勸導改善期，如工地建案查獲陽性孳生源，除開罰外，將移送工務局執行停工一週處分，請全民務必配合市府落實防疫措施，切勿心存僥倖以免受罰，更影響自身和家人及鄰近居民的健康。

另，杜蘇芮颱風來勢洶洶，市府請民眾應做好防颱準備，然正值登革熱流行期間，防疫措施將照常執行，如南市風雨達到人事行政總處所訂之天然災害停止上班及上課作業辦法所規定的強度而宣布停班停課，戶內外化學防治作業將暫停，依緊急噴藥貼單上的延後日期進行補噴，請民眾應詳讀貼單上的須知。並提醒民眾在颱風前應積極清理家戶內外的積水容器，風災後應再次澈底巡查，落實孳清，雨後積水是病媒蚊孳生的最大溫床，全民共同落實「巡、倒、清、刷」，將病媒蚊扼殺於搖籃。

登革熱防治中心蘇世斌主任再次提醒，因人口移動迅速，各區民眾皆要提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請台南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或上述疑似症狀，且有仁德區、東區及永康區活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

台南市衛生局持續落實社區孳清，24日於東區及仁德區共調查582戶、其中陽性戶6戶，查獲106個積水容器、11個陽性容器，衛教486人次，開立2張舉發單。為能積極找出潛在病例，防治中心持續設置擴大採檢站，即時為市民提供便捷的採檢服務。另台南市37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。

呼籲民眾即刻巡查及清除家戶內外積水容器，0.5公分積水都會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，為了自己與家人的健康，動員孳清刻不容緩，沒有病媒蚊就沒有登革熱，全民落實「巡、倒、清、刷」，共同守護台南健康家園。台南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。