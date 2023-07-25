台南藍軍砲轟跳電　北部停電南部接棒苦了南科廠商

▲南科大跳電，台南市議會國民黨團怒嗆民進黨執政不缺電的謊言一再被戳破，影響民生、損害產業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南科大跳電，台南市議會國民黨團怒嗆民進黨執政不缺電的謊言一再被戳破，影響民生、損害產業，黨團支持侯友宜的「核一重啟、核二延役」，穩定基本電力能源政策，期望侯友宜穩健的能源政策，讓國民黨重返執政，讓台灣大放光明，吸引外資積極投資台灣。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝痛批，光是2023年3月台北士林和北投大跳電，近3萬戶受到影響，接著5月台北松山機場第二航廈、台灣高鐵南港站大跳電，北部大跳電完，換南部大跳電，現在7月台南大跳電，衝擊南科園區7家台南廠商，3家高雄廠商，供電不穩國內高科技廠商時不時就要面臨跳電危機，這樣的環境如何吸引外商到台灣投資？

蔡育輝說，台灣淺碟經濟靠外銷，中國大陸是台灣最大貿易夥伴，是台灣最大順差來源地，去年台灣對大陸貿易順差金額高達1565億美元，但民進黨全面執政至今，賴清德為了選總統居然又繼續抹黑服貿協議，說不應接受走向大陸的回頭路，請問民進黨的南向政策為台灣帶來多少貿易金額？數字會說話，新南向貿易順差從2016年的226億美元，到2022年的134億美元，足足跌了4成，出口增加但進口也增加，幾乎相互抵消掉絲毫沒有助益，民進黨卻拼命用謊言欺騙人民。

國民黨團發言人蔡宗豪指出，侯友宜的能源政策是拯救缺電、永續發展，民進黨非核家園政策則是夢一場，台灣的經濟、民生要永續發展，要先討論務實面再討論理想面，不要講空話，7年前蔡英文說台灣不會缺電，但頻繁的停電、跳電，政府雖然不承認缺電，用盡各種動物、理由來解釋，但卻讓台灣人、年輕朋友們對政府的信任感逐漸下降，侯友宜的能源政策沒撒糖、沒呼弄，踏實穩健的重新讓台灣重回不跳電不缺電，適宜投資居住的寶島，值得年輕朋友關注。

李中岑則批，安南區九份子上周六突然公告停電3小時，好多鄉親原以為能吹冷氣舒服的追劇，突然停電酷熱難忍，美好假期就這樣毀了，民進黨在台南等地拼命推太陽光電和天然氣，汙染居住的環境，農地種電魚塭種電重傷農漁業，支持民進黨的鄉親再也不忍了，已經發動多波抗議，支持侯友宜的「核一重啟、核二延役」，穩定基本電力能源政策，先進國家都要重啟核能，民進黨的非核家園卻跳票又跳電，背後利益到底有多大？能讓民進黨罔顧人民健康生命財產的安全？