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颱風來襲新北市開3次整備會議！　侯友宜：以人民安全為最重要任務

記者崔至雲／新北報導

杜蘇芮颱風來襲，新北市長侯友宜今（26）日針對防颱準備他表示，颱風來襲，以人民安全為第一個重要任務，已要求各局處落實做好防颱整備工作，相關會議已經開了三次，希望防颱工作可以做到萬無一失。

▲▼新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜昨、今日兩天未排選舉行程，留守新北市，今一早的市政會議也特別調整會議流程，增加防颱整備會議。在市政會議結束後接受媒體訪問，對於新北市的防颱工作，侯友宜說，颱風來襲，以人民安全為第一個重要任務，已要求各局處在防颱整備要落實，同時也已開了三次會議，尤其在淹水的地方，已要求把水溝清理好外，也派出志工隨時掌握狀況。

侯友宜進一步說明，同時利用科技把淹水的情形做好掌握，希望防颱準備可以做到萬無一失，希望人民可以平安渡過颱風可能帶來的豪大雨，在雨勢底下把災害降到最低。

對於這次「北北基桃」會一起發佈是否放颱風假，侯友宜說，北北基桃本來就是共同生活圈，以前當市長的時候會辛苦一下，需要跟桃園市長聯絡一下，若遇到與基隆有關的，也要跟基隆市長聯絡一下，所以現階段會更好，因為新北市在4縣市中間點，新北市會跟各縣市保持完整的聯繫方式，且快速的反應，當天氣預報出來後，就可以研判要不要停班停課，讓大家早做準備。

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