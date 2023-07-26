金溥聰批戴瑋姍「跟老鼠一樣」　侯友宜：這也是事實

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市私立幼兒園日前爆出的疑似餵藥案，民進黨猛攻新北市政府行政疏失，但隨後士林地檢署、新北地檢署皆做出不起訴處分，國民黨總統參選人侯友宜競辦要求民進黨總統參選人賴清德道歉並提告。侯競辦執行長金溥聰昨日批評，民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋姍「一個漂漂亮亮的女生，發生事情就躲得跟老鼠一樣」。侯友宜也說，真相大白要展現態度，連道歉都不願意說，不是負責任的政治人物。

新北市板橋幼兒園餵藥案，民進黨猛轟新北市府管理缺失嚴重，不過，士林地檢署、新北地檢署偵查後，證實學童未檢出相關毒物，全案簽結，該案成為一場烏龍事件。

金溥聰昨日在專訪時特別提到該案件，但地檢署最後都不起訴，事實證明了一切，而賴清德到現在還沒有道歉，連戴瑋姍也都躲起來，「一個漂漂亮亮的女生，罵人的時候理直氣壯，一發生事情就躲得跟老鼠一樣」。

對此，侯友宜說，民進黨面對在幼兒園事件發生以後，從吃案、餵毒到餵藥，但真相大白其實就是一個烏龍案，事情出來以後，已經造成親師關係、社會的撕裂，這要把它彌補。因此每個政治人物若曾經抹黑、造謠，在真相大白後，應展現態度，對老師及這次事件所傷害的人，要說一聲道歉，「你連道歉都不說，那這不是一個負責任的政治人物」，所以難怪金說真相大白以後大家像老鼠一樣跑得無影無蹤，這也是事實。

