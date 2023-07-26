侯友宜能靠韓國瑜救民調？　王世堅：他對國民黨已「仁至義盡」

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會23日落幕，通過提名新北市長侯友宜為總統參選人，但徵召失利的鴻海創辦人郭台銘仍動作頻頻。對此，民進黨台北市議員王世堅24日分析，憑藉郭台銘雄厚的資源，他一定會玩到哪天不想玩為止，而國民黨全代會就像是「最後的晚餐」，是侯友宜的一日行情，即使之後想靠前高雄市長韓國瑜也沒辦法，因為韓國瑜已對國民黨「仁至義盡」。

王世堅在節目《年代向錢看》中表示，郭台銘經營企業上是天才，但在政治上是天兵，但也是政治巨嬰，因為他擁有很多資源，光是股利，去年就有90億，把這些股利拿一成出來就夠他玩很久了，而之中也會有很多人靠向他，但郭台銘自己也知道是要騙他的錢，「但他也樂得被騙，他一定玩到哪天他不想玩為止。」

針對國民黨全代會，王世堅形容是「最後的晚餐」，好像是侯友宜的一日行情，也就是侯友宜最後的掙扎，這之中有兩點錯誤。第一，他提到，國民黨自以為所有大老排排坐，就叫展現團結，但對民心絲毫影響都沒有；其次，就是侯友宜本身能力不足、準備不夠，他舉例，觀察最近的民調，光講親和力，民眾黨參選人柯文哲再怎麼差，好歹在親和力部分跟民進黨總統參選人賴清德平起平坐，所以侯友宜一點領袖魅力都沒有，完全拓展不開。

王世堅再提到，侯友宜若是要靠韓國瑜，他認為，韓國瑜已對國民黨「仁至義盡」，即使韓國瑜有出席全代會，也是強顏歡笑、貌合神離，韓粉也還是不支持侯友宜，因此，他預測侯友宜接下來的民調還是會敬陪末座。

此外，王世堅也預言，郭台銘就算選到最後，也不會接受國民黨的招安，應該會跟柯文哲合作，因為柯文哲的包袱最小。