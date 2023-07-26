杜蘇芮來勢洶洶　內政部「胖瘦雙煞」提醒民眾做好防颱準備

▲杜蘇芮颱風已達中度颱風上限。（圖／翻攝自Facebook／內政部）



記者陳家祥／台北報導

颱風杜蘇芮持續進逼，中央氣象局已經發布陸上、海上颱風警報，全台從南到北都出現明顯較大的雨勢。由於此次是相隔超過1400天再度有颱風侵襲台灣本島，因此政府部門也嚴加戒備，內政部便在臉書用可愛的橘貓提醒，2012年的杜蘇芮是輕颱，未造成台灣嚴重損害，然而今年的杜蘇芮颱風不僅已達中度颱風上限，也可能不斷持續增強為強烈颱風，民眾一定要做好防颱準備。

杜蘇芮颱風暴風圈稍早已正式觸陸，陸上包括台南、高雄、台東、屏東、恆春半島；海上包括巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面、台灣海峽、東沙島等，都需嚴加戒備。

內政部指出，2012年的輕颱杜蘇芮，未造成台灣嚴重損害，然而今年的杜蘇芮颱風不僅已達中度颱風上限，也可能不斷持續增強為強烈颱風。中央氣象局今日已發布陸上颱風警報，從衛星雲圖上，可以發現杜蘇芮清晰的颱風眼。

內政部說，今天下午開始東半部及恆春半島地區的雨勢會逐漸增強，沿海及澎湖、金門、馬祖會有長浪發生，提醒大家要嚴防強風豪雨，做好防颱準備。

內政部提醒民眾，門窗檢查、加強固定招牌、鷹架、廣告物、圍籬及盆栽⋯⋯等物，避免強風吹落造成傷亡；清理雨水溝及排水管，慎防淹水；準備裝有「乾糧、飲用水、照明設備⋯⋯」等物的緊急避難包，置放於大門出口旁；不觀浪、不登山、不溯溪。提醒大家隨時關注颱風動態，確實做好防颱措施，避免前往山區、溪邊、沿海等危險區域。