視察颱風杜蘇芮防災工作　謝國樑赴災害應變中心

▲基隆市長謝國樑視察颱風杜蘇芮防災工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央氣象局今（25）日下午發布杜蘇芮陸上颱風警報，基隆市長謝國樑在晚間7時30分，到本市災害應變中心視察防颱準備工作，並聽取相關單位報告。謝國樑提醒民眾切勿輕忽，應依氣象局最新預報資料，做好防颱準備。

謝國樑表示，颱風杜蘇芮直奔臺灣而來，依據氣象預報，基隆截至27日的預估雨量約300毫米左右，提醒民眾應保持警戒。為了避免基隆低窪地區及溝渠下水道，因雨水宣洩不及造成淹水，他指示市府工務處、民政處及各區公所，應隨時留意各里鄰排水下水道的暢通，並準備相關緊急應變規劃，將風災影響降至最低。

▲基隆市長謝國樑。

工務處指出，基隆河沿岸及市區，分別設有16座及7座抽水站，於陸上颱風警報發布後，將增派人員進駐待命，另規劃2座大型移動式抽水機，預置安樂區武嶺橋頭及中正區東四碼頭，預防強降雨致淹水問題的產生。

產發處則表示，基隆土石流潛勢溪計有97戶保全戶，共計334人，如發布紅黃色警戒時，將請區公所協助保全戶撤離。後備指揮部指出，國軍已完成救災整備，投入兵力共計400名，各區災防聯絡官今晚將進駐區公所。

基隆市政府表示，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，基隆市明（26日）尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布7月26日照常上班及上課。