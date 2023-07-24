看到炸彈掉出來！救護人員「我怕得要死」　衝軍營救斷手阿兵哥

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

今(24日)基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫傳出迫擊砲爆炸事件，造成9人受傷，其中2人手部慘遭炸斷。趕到現場的救護人員指出，一開始根本不敢靠近，「我怕得要死」，因為到現場看到炸彈掉出來，還看到像是拆彈小組的人著防爆裝。

▲基隆軍營發生爆炸事件，救護人員說當時他怕得要死。（圖／記者郭世賢攝）

趕往祥豐營區的救護人員表示，他看到的一個阿兵哥斷左手，目視能看到手指而已，不過整隻手中間爛掉，另一個比較嚴重沒看到，一開始根本不敢靠近，因為到現場看到炸彈掉出來，「我怕得要死，看起來像迫擊砲」。

▲祥豐營區彈藥庫爆炸2人手遭炸斷 。（圖／記者郭世賢翻攝）

該名救護人員說，他們是第二台救護車，第一台已經載了人離開，沒有看到什麼狀況，並說進去營區以後，裡面的人就提醒他要小心，周邊還有砲彈不要踩到，也不知道會不會爆，「因為就是有炸開來才會這樣，躺的那個人，那個阿兵哥離很近」，擔架進去的時候，還看到像是拆彈小組的人著防爆裝，就站在防砲牆的外面，「我很怕，不知道會不會臨時又爆怎樣」。

他也說，看到的那個阿兵哥血流很多，感覺阿兵哥是硬撐，整個臉都是黑的，臉應該是燻到，但是衣服就是炸到的感覺，腳看起來沒有斷，都有在動。至於詳細爆炸原因，仍待軍方調查釐清。