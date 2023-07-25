勞動部桃竹苗分署設疫後缺工就業專區　助中高齡轉換跑道

▲就服員與求職民眾視訊。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署25日指出，為推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，於所屬苗栗就業中心設立專案缺工服務專區，由專人一案到底提供旅宿業、餐飲業等缺工廠商求才服務，以主動發送專案職缺給符合資格的求職民眾，及透過苗栗在地社群媒體、電話與視訊服務，以虛實整合、三管齊下的方式提升精準媒合率。

住在苑裡鎮46歲的葉小姐原本是一名電子廠作業員，因想自己創業開店而離職，未料，適逢疫情快炒店生意慘淡而結束營業，後續幾度回到職場，但因無法適應而一直轉換工作，又因身體狀況開刀而在家休養調理快一年。葉小姐表示，看到勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」的宣導資訊，便主動洽詢苗栗就業中心了解內容。

經就業服務員評估葉小姐可以嘗試應徵符合專案缺工就業獎勵的房務員職缺，而且中高齡身分還有加給獎勵金。葉小姐雖一度猶豫投入陌生的工作場域，但在就服員的支持下勇於走出舒適圈，經苗栗就業中心推介後，順利媒合成功，該中心並持續追蹤關懷其就業情況。

苗栗就業中心在追蹤葉小姐上工情形時，她表示很高興在步入中年之際還能有機會轉換跑道，而且透過疫後專案缺工獎勵為自己加薪，因為中高齡身份，每月能領取獎勵金從6,000元加碼為10,000元，這項專案補助本身就是就業弱勢者的工作動力來源。