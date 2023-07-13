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比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地　分享人才育成經驗

▲比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地

▲比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地。(圖／桃竹苗分署提供)

記者楊淑媛／桃園報導

比利時佛拉芒區就業及職訓總署VDAB總署長Wim Adriaens及服務司長Arne Theylaert，13日參訪勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」，了解創客基地政策目標，以及協助人才就業及創業的育成模式。除了認識創客基地，也跟服裝技術課程「高階立裁版型設計師工作營」老師及創客們交流互動，認識創客背景及職涯目標。

「高階立裁版型設計師工作營」針對服裝科系應屆畢業生及待業青年開設，邀請服裝品牌夏姿前打版主管，擁有30年產業經驗的簡飛勇老師教授高級訂製服的製作技法，目標引導想成為服裝設計師的年輕人銜接產業技術、增加求職的競爭力。獲得基地「2022原創服裝大賞」及紐西蘭「2023國際新銳設計師大獎」的梁宗琳也在2021年參加該課程培訓。

課程導師簡飛勇老師表示，這個課程對於夢想創品牌的創客來說，可提升製作技術，並同時可以提高服裝的質感及價格。工作營共有12名學員，有來自服裝科系在校生、畢業生、在職者、品牌創業者，目前任職於成衣產業的楊學員表示「參加這次課程是希望提升自己將想法轉變成商品的能力，短期內提高身為樣品師的專業度，長期則希望成立一條龍模式的服裝品牌」。

桃竹苗分署表示，創客基地今年在暑假期間推出一系列的產業課程，邀請業界資歷超過30年的專家組成導師群，協助對服裝產業有夢想的新鮮人及待業青年探索方向、精進技能、順利就業創業。創客基地營運至今邁入7周年，整合了人才、產業、諮詢顧問、通路、媒體，提供不同階段的人才分級服務，是一個新形態的人才育成平台。

這一次比利時就業及職訓總署等外賓來台灣參加「迎接淨零行動-全球產業與勞動趨勢」國際論壇，基地「2023原創服裝大賞」也響應全球淨零排放趨勢，特別邀請服裝創客們以環境永續為主題設計新款服裝系列，即將在9月中辦理服裝秀發表，提供微創品牌新品發表的舞台。這一次與比利時就業及職訓總署的國際交流，分享衣啟飛翔創客基地的人才育成經驗，及與在地產業的連結，以提供相對應的服務內容等，外賓也分享比利時的經驗，雙方互動熱絡。

「衣啟飛翔創客基地」以服裝為主題，提供空間設備、產業技術課程、講座、專家諮詢、市場推廣等等的服務，是一個免費進修學習，輔導就業、創業的資源整合平台。

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