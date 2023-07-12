緩解餐飲業人力荒　桃竹苗分署攜手罕見家園開辦餐飲職訓

▲桃竹苗分署攜手罕見家園，開辦餐飲職訓。（示意圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應餐飲、旅宿業缺工嚴重，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手罕見疾病基金會附設新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心(以下簡稱罕見家園)，首次在新竹關西地區舉辦「養生餐飲暨烘焙點心實務班」，期擴展職業訓練服務至新竹縣，提升鄰近地區失(待)業民眾的工作技能。



桃竹苗分署辦理的「養生餐飲暨烘焙點心實務班」目前已開放報名，訓練期間自9月4日至10月26日止，總計訓練245小時，課程內容豐富多元，包括食品衛生知識與法規、餐飲業行銷管理、中西式餐點製作、烘焙點心製作和飲品調製等學、術科專業訓練，其中在中西式餐點、烘焙點心及飲料製作方面，就可以學到近70種成品的製作技巧，對於後續學員在結訓後從事連鎖餐飲企業從業人員或烘焙點心食品業從業人員都具有一定的幫助。

桃竹苗分署長林淑媛表示，新竹縣內觀光景點眾多，每到假日總是吸引絡繹不絕的人潮，為了提升當地觀光品質，同時也為失業民眾提供專業技能和多元化的就業機會，特地結合罕見家園場域空間辦理移地訓練，不僅可以活化場地及設施，也希望帶動更多單位使用，進而增加對罕病患者的認識和重視。