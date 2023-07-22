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轉換跑道又加薪！　桃竹苗分署產投方案助「銲」將覓高薪

▲桃竹苗分署產投方案助「銲」將覓高薪

▲莊政霖參加「產業人才投資方案」順利轉換跑道並加薪。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化在職勞工專業知識及技能，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手近150家優質訓練單位辦理語文、電腦資訊、財務金融、觀光休閒、文化創意、精密機械、餐飲食品、美容及綠色能源等近400門在職訓練補助課程，每位勞工3年內最高補助7萬元的訓練費用。

現年38歲的莊政霖，之前從事機械加工類相關工作，由於缺乏升遷機會且月薪只有3萬多，讓他開始思考轉職的可能性。在朋友的推薦下，他參加由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委託中華民國安全衛生職能發展協會辦理的產業人才投資方案「金屬切割銲接操作人員訓練班」在職訓練課程，結訓後不僅順利考取電銲甲級技術士資格，還同時取得氬氣鎢極電銲甲級技術士證照和丙級工業用管配管技術士證照。

莊政霖表示，銲接是一門純手工的技術，很難在短時間內學成，他非常感謝老師以通俗易懂的方式教學，並給予專業細心的指導，才讓他這個門外漢能夠順利掌握技術，儘管學習過程艱辛漫長，但他收穫豐碩；經過三年的準備，他終於考取了電銲甲級技術士等證照，現在莊政霖已成功轉職到一家機械公司從事工業配管作業，月薪也提高到了5萬多元，他鼓勵其他上班族想提高薪資，擺脫窮忙，利用「產業人才投資方案」投資自己準沒錯。

112年下半年度桃竹苗轄區「產業人才投資方案」在職訓練課程即日起開放報名，歡迎在職勞工朋友踴躍上「台灣就業通」報名參訓！

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桃竹苗分署產投方案補助

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