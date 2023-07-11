「綠領人才」將成為企業新寵　桃竹苗分署攜手工研院培育

▲分署長林淑媛(右五)、工研院產業學院訓練長廖肇弘（右二）、微軟首席技術長花凱龍（右三）與學員們。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看準綠領人才將成為企業新寵兒，勞動力發展署桃竹苗分署為培養青年對淨零永續議題的重視，並積極培育綠色職業相關能力，首次攜手工業技術研究院產業學院辦理「綠領人才培訓計畫」，吸引逾500名青年爭相報名參加，目前已有逾百名青年完成課程培訓，今(11)日在清華大學旺宏館國際會議廳舉行授證儀式。

現場同時邀集工研院、誠品行旅及台亞半導體等多家知名企業進行媒合，希望讓青年在暑假時間能透過企業實習學以致用，同時也為企業注入新血。桃竹苗分署舉辦的「綠領人才培訓計畫」，課程內容由工研院精心策劃，包含：「碳足跡盤查數據與品質」、「碳中和建築」及「用科學選擇你的減碳生活」等淨零轉型課程和案例分享。

▲現場徵才媒合活動吸引許多青年參與。（圖／桃竹苗分署提供）

此外，賈桃樂主題館也特別為學員安排履歷撰寫、時間管理和面試技巧等職場適應課程，希望在計畫中為青年提供全方位的學習機會；已完成第一階段培訓學員將優先獲得桃竹苗分署和工研院的聯名結訓證書，並有機會再下一階段進入企業實習，藉此提升青年的職場競爭力。

應邀參與授證典禮的工研院產業學院訓練長廖肇弘致詞時表示，無論是學生時代或進入職場，每個人終其一生都在學習，他認為態度與熱情是人才最重要的特質，同學們別小看實習生，微軟最受歡迎的小遊戲接龍就是實習生的作品，可見得實習對於新鮮人進入社會的重要性。微軟首席技術長花凱龍則認為，科技飛快進步著，以AI為例，從去年11月至今不過半年，就帶來許多改變，因此每個人都要持續的自我學習，而參加這項計畫進入企業實習，就代表著你比別人小小進步了一點，提升自我競爭力。

報名參加這項計畫的逾500位青年，來自清華大學、中華大學、龍華科技大學等大專院校。而中原大學企管系碩一班的劉同學，也是在參觀過賈桃樂學習主題館後獲知訊息，對ESG有興趣的她決定報名課程，上課至今對於ESG有些不同的想法與看法，覺得這些課程讓她受益良多，非常開心有機會上課。