杜蘇芮變慢了！陸警警戒區擴大3地　晚間挑戰升級強颱　

▲氣象局持續針對杜蘇芮發布陸上警報， 下午17:30最新位置及警戒範圍出爐。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風持續維持中度颱風上限，預計今晚有機會升級強颱，目前速度開始減慢，以每小時13公里速度轉10公里速度前進，氣象局今下午5時半持續發布陸警，警戒範圍除屏東、恆春半島外，也擴大將台東納入警戒範圍。

杜蘇芮颱風今(25日)傍晚17時中心位置在北緯18.6度，東經123.3度，即在鵝鑾鼻的東南方約450公里之海面上，以每小時13轉10公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，七級風平均暴風半徑300公里。

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根據最新資料顯示，杜蘇芮颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，陸上警戒區範圍擴大，除對屏東、恆春半島將構成威脅外，台東也納入警戒範圍。

今(25日)晚至明(26)日巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有6米以上浪高，氣象局提醒避免前往海邊活動。

此外，今(25日)晚至明(26)日蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，新竹以北地區及馬祖亦有較強陣風。