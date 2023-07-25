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存錢燙染髮！妹子一問髮廊驚呆　沒留很長「要花6千元」

▲▼許多人都會預約設計師定期整理髮型。（圖／載自pixabay）

▲原PO致電問髮廊，發現燙染護一次要6千元。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

愛美是人的天性，想變漂亮的話，多少要付出一些代價。就有女網友表示，最近存了一筆錢想要弄頭髮，結果隨便打電話問髮廊，發現燙、染、護要6千元跑不掉，讓她驚呼，「如果是半年燙染一次，（一年）不就要花12000（元）？好貴唷！」有人也直嘆，「所以我都不染了，省錢」、「照顧髮質更花錢。」

有女網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「女生的頭髮燙染真的需要花好多錢」，說她存了一筆錢，有筆餘裕資金可以處理頭髮，殊不知隨便打電話一問髮廊，發現燙、染、護加起來要花6000元，慶幸自己頭髮沒有留很長，否則應該更貴，「想問這是市場行情價嗎？嗚嗚嗚嗚！如果是半年燙染一次，不就要花12000（元）？好貴唷！」

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貼文一出，有人也直嘆，「短髮染燙護就要3500（元）了」、「真的很燒錢……但整理完頭髮，整個人真的不一樣」、「染燙完照顧髮質更花錢」、「現在隨便都要6、7千沒錯」、「之後照顧更花錢，不然變稻草」、「天啊真的很貴欸！我只能接受一年一次大整理」、「每次燙完頭髮後還是綁起來，現在都不燙了，只有染髮」、「我表姐染髮加修剪，花了一萬多，這應該是高檔美髮沙龍了。」

還有人無法接受1件事，「長髮時都放棄染或自己染，貴就算了，要坐超久真的好累」、「染燙坐很久好累+1，後來都不弄了」、「老了，開始覺得燙髮很折磨。」也有男網友哀怨表示，「男的1個月就剪一次頭，要還能看的，剪一次也要500（元）。」

不過，就有妹子建議，「我是一年燙直一次，會含剪洗，然後找生日或新客優惠的店。染髮我是自己染，你可以買染膏請家庭髮廊染」、「如果你想省錢的話，可以選褪色不明顯 的顏色染，每年固定造型一次就好。我一年只燙一次頭髮，剩下時間用修、剪跟居家護髮保持微捲度。」

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