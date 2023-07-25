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拿了就虧？最頂4千元吃到飽「出現紅龜粿」吵翻　勇者曝心得

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

▲饗A JOY供應的甜點引起網友議論。（圖／記者蔡惠如攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

饗賓餐旅集團「饗 A JOY」於23日正式開幕，插旗台北101的86樓，儘管一人收費要價約4千元，但高樓美景配高檔美食，仍吸引眾多人搶訂位。隨著正式開幕，最貴Buffet的菜色也跟著曝光，就有人發現，當中居然有古早味點心「紅龜粿」，直呼是陷阱，「拿了就大中計」，話題引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「去饗A Joy狂吃紅龜粿 老闆會哭出來嗎？」文中貼出截圖直呼，「剛剛看到隔壁板的文章，全台灣最頂的Buffet，一個人要價四千多元，居然有紅龜粿跟雞蛋糕，如果一次把紅龜粿整盤端走狂嗑，老闆會哭出來嗎？」

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貼文一出，不少人也看傻，「粿難消化又有飽足感，吃不了幾個」、「糯米類的不好消化，容易吃飽」、「是陷阱題，拿了就大中計」、「這吃一個下去，差不多就收工了」、「裡面包龍蝦嗎」、「4千吃一個就飽。」

還有一票忍不住評論，「饗 A JOY」收費高昂，但有些餐點品項的價值令人納悶，像是文中的紅龜粿、雞蛋糕，「鹹酥雞、紅龜粿、土鳳梨酥……嗯……」、「好像還有鹹酥雞？」「自己花500元，鹹酥雞就吃到飽了」、「像雞蛋糕的東西他品項寫：水晶棗？這啥」、「酥皮玉米濃湯？」

不過，也有網友認為，「平常不容易吃到呀」、「有錢人只有想不想拿，窮人才算CP值」、「40跟4000（元）對有些人來說，只是帳單上的數字不同而已」、「台灣特色啊！不然每間都海鮮牛排，你到國外Buffet也會想拿從沒吃過的」、「只有吃不起的才會斤斤計較有沒有吃回本。」

其中有人指出，「這個好像是一口的大小。」仔細看開箱文也有寫下，「甜點區必拿『貝比紅龜粿』」，可見該甜品並非一般紅龜粿大小，應該不會只吃一個，就飽到吃不了別的東西值得注意的是，也有網友分享吃後心得，被問到「紅龜粿／雞蛋糕好吃嗎？」他透露，「基本上就正常的紅龜粿／雞蛋糕」

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