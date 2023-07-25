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海島人必學技能？「從小上游泳課」他卻搖頭　眾人也喊不合理

▲▼運動中心 室內游泳池 淋浴間 救生員清潔泳池 疫情警戒 等待開放 業者生存。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO不解為何台灣人必上游泳課。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

體育課除了一般運動，不少學校還有游泳課。就有網友表示，從小學開始，幾乎每個階段都有，每到夏季，運動中心的兒童、成人游泳課程也經常滿班，「為什麼台灣要那麼重視游泳？」而且感覺很多人上了課，就覺得自己會游，跑去玩水結果出事，「不會游泳的反而不會去玩水。」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「為什麼台灣體育教學那麼注重游泳？」文中表示，「從小學開始，幾乎每個階段都有游泳課，就算學校沒游泳池，都會包車去附近」，而且大學必修體育，其中一堂就是游泳。另外，每到夏季，附近運動中心的兒童游泳課／成年游泳班，幾乎班班爆滿。

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原PO就好奇，「為什麼台灣要那麼重視游泳？不會游泳的反而不會去玩水」，認為不去玩水就不會出事，「教出一堆人自以為會游的，跑去玩水然後GG。體育課好像所有項目都沒那麼重視，就游泳那麼特別？有八卦嗎？」

貼文一出，有人反駁道，「求生技能之一」、「海島國家，四面環海，你不會游泳？」不過，原PO直呼，「什麼情況會突然需要游泳求生……基本上，會溺水的情況，就算會游泳也沒救了好嗎」、「海島國家和會游泳有什麼關係？難不成沙漠國家的人都要會騎駱駝嗎？」

話題引發議論，不少網友紛紛認同原PO觀點，「旱鴨子我就因為游泳，體育被當」、「說游泳是求生技能的，根本是在害人好嗎？有哪個人溺水時，身上是只穿泳衣，又水深只到胸部的？笑死」、「游個25、50（公尺）叫會游泳？笑死人」、「台灣游泳課就是個形式啦！一堆屁孩變成以為自己很會，結果淹一個還跳下去好幾個。」

不過，有人則進一步指出，「遇不遇到是一回事，但學校有義務教你自救」、「有點水性總比0好」、「應該教開放水域求生」、「該問台灣的教育游泳為什麼那麼弱吧」、「都馬在泡水應付而已，還不如說是泡水課就好，還游泳課勒」、「那學籃球幹嘛、跑步幹嘛、學羽球幹嘛？」

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