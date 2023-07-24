去女廁「看到新世界」她喊噁心！一票秒懂：離開前不會看一下嗎

▲有些女生上完廁所，不會擦拭馬桶上的尿漬。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

馬桶有分蹲式和坐式，有些女生在外面上坐式廁所時，因為衛生疑慮，會選擇半蹲。不過近日就有網友抱怨，她去Outlet的廁所時，常見馬桶上有尿漬，讓她不解如廁後為何不自行擦拭？真的很噁心。貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「女孩自己的尿自己擦很難嗎」為標題發文，提到她假日去逛Outlet，結果上廁所時，發現好幾間的馬桶上都有尿漬，讓她感到納悶，為什麼坐式馬桶還能有尿漬？

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原PO推測兩個原因，其一是女生半蹲著上，所以尿液就滴在馬桶上；其二可能是上完廁所還沒滴乾淨就站起來。但不論是哪一種，她都認為如廁後應該自己把尿擦乾淨，難道要下一個上廁所的人幫忙擦嗎？真的很噁心。

貼文曝光後，底下不少網友有感表示，「還有月經滴到外面的更無法理解，離開前都不會看一下自己的傑作嗎」、「總算遇到有同感的人」、「半蹲也是可以擦乾淨，是公德心的問題」、「終於有人有同感～我也會盡量幫忙擦乾淨，但有一些真的量多到直接換另一間」、「自己噴到自己擦，很難嗎」、「最近覺得不愛沖馬桶的人更多，往往一排廁所就有三、四間沒沖」。

還有網友直呼，「高中掃過女廁，比男生恐怖數十倍」、「原來女廁也有這種情形」、「女廁真的是新世界」、「有打掃過女生廁所就知道有多可怕」、「去風景地區玩，人潮多的女廁真的超級噁心」。