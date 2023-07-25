北北基桃4市放颱風假？　北市府：一定會「同步決策」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

杜蘇芮颱風強度即將達顛峰爆發成強烈颱風，氣象局25日下午2點半將發布陸警，首波暴風圈觸陸警戒區為恆春半島，隨颱風靠近，台東、南部縣市也將列警戒範圍，預計26日起風雨將加劇。面對北北基桃4縣市今晚停班課狀況，台北市政府發言人殷瑋25日表示，現在有基北北桃4市平台，一定會做同步決策。

台北市政府25日上午召開市政會議，由台北市長蔣萬安親自主持，殷瑋會後轉述，台北市政府對於這次颱風一定是戒慎恐懼，戰戰兢兢，全力應對，今日市政會議請到台大氣象團隊做報告，蔣萬安也於報告後要求各局處做好相關準備，局處首長得注意颱風走向跟發展模式，並針對山坡地易淹水區域，務必要求同仁落實巡查跟巡檢，而不是只有數字回報。

殷瑋強調，總體態度要戒慎恐懼，戰戰兢兢，料敵從寬，禦敵從嚴，希望颱風不要來，台北市政府方面也要做最審慎措施。

殷瑋提及，蔣萬安也於會議中特別要求各局處做相關整備工作，例如都發局、勞動局施工工地的相關巡檢，交通局跟堤外水門只出不進措施，觀傳局夏日節的後續撤離作業，還有環保局對於易淹水地區清淤工作，以及警察局整體配合，和民政局對12區沙包跟抽水機在內的整備工作，都務必要做到定位，用最嚴謹態度審慎面對。

另外，關於基北北桃4縣市究竟會不會同步放颱風假？殷瑋回應，現有基北北桃4市平台，「一定會來進行同步的決策，也會做好緊密聯繫。」實務上會依照具體的天氣預報、整體生活圈狀況，然後根據停班停課相關辦法做最具體判斷，一定以市民安全為最優先考量。