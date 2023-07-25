誇張「退案王」檢察官愛搞失蹤　考績連3年吃丙！提告撤銷吞敗

▲宜蘭地檢署檢察官吳志成辦案品質與態度不佳、考績連續3年遭評丙等，他不服提訴訟接連敗訴。（資料照／記者游芳男攝）



記者蔡怡萍／台北報導

宜蘭地檢署檢察官吳志成，因結案品質草率輕慢，遭宜檢職務評定審議會決議給予未達良好（考績丙等），吳志成提行政訴訟要求撤銷，但高等行政法院認為，他2021年辦案正確率低於全國平均，經判決無罪確定的件數又是占全署最多，確實未達檢察官平均水準，處分無誤，駁回吳志成之訴。

宜蘭地檢署（宜檢）資深檢察官吳志成，2019至2021年的職務評定均為「未達良好」，甚至2020年1月到9月間經手偵查並移送的案件，竟有高達123件遭檢察長和主任檢察官退件，在全台1300多位檢察官中，成為「退案王」。

吳志成不服2021年考績為丙，表示2022年6月7他自願退休，宜蘭地檢署同年月20日職務評定通知書，將他評為「未達良好」，他的無件確定件數、辦案正確性、定罪率都只低於平均值一點點，宜檢依照前兩年的評鑑結果作為依據屬於違法，評議會更是有違正當程序，提告要求撤銷。

宜檢在答辯時指出，吳志成2021年辦理刑事案件有怠於執行職務情形，辦案的正確率及定罪率，均低於宜檢同事與全國檢察官之平均值，且當期每項考評A至E等級中，均屬C、D、E等級，綜合客觀考評，並層轉法務部核定，應屬有據。

法官檢視評鑑程序與評分標準後，認為宜檢並無違反正當性，其中如個人具體優劣事實欄載有「辦案品質及敬業態度亟待改進」、「辦案品質、敬業態度欠佳，對書類上之意見，並無改善之意」、辦案品質〔表現多未達基本要求，經勸（輔）導仍未改善〕，或者違反職務上義務如「不開庭傳喚被告即逕行起訴或聲請簡易判決處刑」、「傳拘不合法、未查明被告住居所或在監押等情形即擬通緝」、「結案書類不校閱或書類潦草情形」等多種紀錄。

此外，吳志成還曾經在值班時消失，警方報命案相驗時找不到他，只好讓兇刀一直插在死者身上；甚至曾將在犯嫌家中查獲的非法長槍，莫名其妙發還給犯嫌；或者宜檢接獲器官捐贈通報相驗案，需吳志成處理捐贈程序時卻完全失聯，讓院方與其他人心急如焚，還要幫調度善後，多起離譜行徑不勝枚舉。

高等行政法院審後，認為宜蘭地檢署辦理吳志成職評與程序，經核並未違反法官法及職務評定辦法相關規定，亦無任何法定程序上之瑕疵、或對事實認定之違誤，未有不遵守一般公認價值判斷之標準，或與事件無關之考慮，未違反行政法，尚無違誤，原處分合法，吳志成仍執前詞，訴請撤銷為無理由，應予駁回。仍可上訴。