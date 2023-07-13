宜蘭三星鄉長涉弊案遭起訴　檢批「無悔意」請求從重量刑

▲宜蘭三星鄉長李志鏞（左2）涉3項採購弊案，被檢方求處重刑。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉鄉長李志鏞2019年、2020年涉嫌洩漏三星鄉街景、聖誕樹裝飾、花海案等標案給特定廠商索回扣，宜蘭地檢署13日偵結起訴，以李志鏞「違背職務之行為」涉貪實屬惡性重大！並全盤推諉責任、否認犯行，未具悔意，請法院從重量處嚴厲之刑，以示儆懲。

宜蘭地檢署表示，三星鄉長李志鏞犯罪事實如下：

三星鄉花海案：將三星鄉花海案洩漏底價內定張姓承包商，2019108年10月31日晚間，在北市南京東路「逸仙樓」餐廳接受張張姓承包商免費飲宴，採購案完成驗收後，張姓承包商再於2020年1月7日將事前期約之20萬元現金賄款，在三星鄉公所2樓辦公室交付予李志鏞。

「聖誕樹裝飾」採購案：李志鏞於張姓承包商得標「三星鄉花海案」後，認有必要在燈飾聖誕樹周遭布置聖誕星、雪人、耶誕老人、禮物盒等裝飾造景物（統稱聖誕樹裝飾案），竟於2019年12月間違法指示有犯意聯絡之三星鄉公所農業課課長蕭蕭振岳等，將張姓承包商約50萬元之施工經費，切割為4個10萬元以下小額採購案件，以規避政府採購法第49條及中央機關未達公告金額採購招標辦法應以限制性招標或公開取得3家以上廠商之書面報價或企劃書方式辦理招標之規定，而逕將「聖誕樹裝飾案」指定由張姓承包商承作獲得18萬2,756元之不法利益。

「109年三星鄉年節街景佈置暨安農溪落羽松密境夜間光廊工程」採購案（下稱三星鄉街景案）：李志鏞基於公務員對於違背職務之行為要求、期約賄賂之犯意，將三星鄉街景案內定給張姓承包商公司得標，待採購案完成驗收後，張姓承包商再於2020年2月27日將事前期約之20萬元現金賄款，在李志鏞位於三星鄉公所2樓之辦公室交付予李志鏞。