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屏東地檢署社勞人用心勞務　社區讚許機構善用專長

▲檢察官吳政洋等人視察社勞執行情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲檢察官吳政洋等人視察社勞執行情形。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署執行檢察官吳政洋7月12日時，帶同政風室何素娥主任、潘連坤主任觀護人等，前往東港鎮下廍社區發展協會，以及林邊鄉永樂社區發展協會，視導社會勞動業務執行情形，社勞專長又認真工作，讓社區人員按大拇指稱讚。

「好濃郁的香味」眾人下車的第一印象，被撲鼻而來的糕點香味誘發好奇心，原來下午的課程是安排具有糕點專才的社勞人阿宏師指導長輩們製作鳳梨酥、蝴蝶酥，社區長輩們讚許阿宏「少年仔真好，做代誌骨力，」，對於阿宏工作認真，又會教他們做點心，紛紛舉起大姆指稱讚。

▲檢察官吳政洋等人視察社勞執行情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲檢察官吳政洋等人視察社勞執行情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於明年初是總統及立委選舉，吳檢察官特別藉此機會向社區長者宣導反賄選業務，提醒大家不買票、不賣票，真正的選賢與能，給臺灣一個乾淨的好選風。

鄰近大鵬灣海灣的下廍社區發展協會，為長照2.0之C級巷弄長照站，督工施驊庭十分感謝地檢署社會勞動人力的挹注，協助長輩製作手作藝術品、製作甜點，偶而協助長者做操帶動跳及量血壓等工作，及修剪花木、打掃環境等工作。

吳檢察官接著至永樂社區查訪，機構督導蔡玉心介紹該機構執行範圍擴及林邊大排、永樂社區周邊道路，而機構內的「福記古厝」為鄭家古厝約在日明治年間（1901年）所創立，為傳統閩式三合院，是林邊鄉少數完整保存建築格局的三合院建築。因鄭家經營雜貨的商號名為「福記」，故又有福記古厝的別稱。歷經滄桑的古厝在民國90年透過永樂社區協會、鄭家後代共同協立整建，如今已恢復舊貌，造型古樸簡約、富有歷史感，周邊還設置許多生態休閒設施，把原本已經面臨廢棄的古厝整建修築成一座可愛的小公園，成為林邊新興的親子旅遊景點。

▲檢察官吳政洋等人視察社勞執行情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

蔡督導介紹古厝內的鹹菜桶、小型茅草屋、披薩窯等都是社會勞動人與機構發會巧思的成果。目前，機構有位具有搭鐵皮屋、板模專長的社勞人阿文，著手將毀敗失修的天棚一一修繕，過程中也讓原本從事美容的佳佳擔任小幫手，有機會協助切割木材等工作，佳佳開玩笑地說：又學到了一個專長。

屏檢推動社會勞動業務，檢察官定期查訪瞭解機構執行情形，並關心社勞人執行狀況，吳檢察官對於社勞人給予勉勵與提醒，務必要恪遵社會勞動相關規定，並勸導能記取教訓，勿重蹈覆轍。

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