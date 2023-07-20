「88會館」風暴決裂學姊　女檢被男警控性騷回擊：他是學姊女婿

▲高檢署檢察官黃錦秋（中）因涉「88會館」接受私人無償招待，先前到檢察官評鑑委員會接受調查。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

檢警2020年齊赴洗錢嫌犯郭哲敏的北市「88會館」免費飲宴風暴，造成時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋被移送職務法庭懲戒。當時受邀到場聚餐的新北地檢署檢察官王涂芝，揭發黃錦秋在事發後企圖串供說謊行為，2人因而決裂，今有媒體爆料王涂芝曾在酒後騷擾1位警員，王隨即反爆料這名警員就是黃的岳姓女婿，並強調岳的說詞「純屬捏造，本人自認坦蕩」，她已保留當時對話截圖，全力配合性騷擾申訴調查。

這名警員出面接受媒體錄影採訪，爆料2020年暑假期間，王涂芝指揮偵辦破案後，檢警專案小組成員到北市東區1家餐廳慶功，大家喝了不少酒，他奉命陪王搭計程車回新北市土城區住處，途中在車內不斷被王親吻擁抱，抵達後因王腳步不穩，他向社區警衛借輪椅將王推上樓，進屋後又被王緊抱親吻。

這名爆料警員聲稱當時被嚇壞，加上自己已有女友，所以慌張得不知如何是好，總算安全脫身後，他隔天仍感怪異不舒服，同事得知他遭遇卻警告他別亂說話，他從此盡量避開王涂芝，埋藏內心保密多年，卻聽說有其他男警遇到一樣的狀況，最近MeToo事件連環爆，勾起當晚情景歷歷在目，讓已婚的他終於有勇氣說出這段往事，「對自己及家人才有交代」。

▲新北地檢署檢察官王涂芝。（圖／王涂芝提供）

媒體今報導後，王涂芝打破沉默，親自反爆料這名警員姓岳，是黃錦秋的女婿兼前下屬，也是「88會館」事件被懲處的警政署政風室警員之一，她今天乍聽岳男爆料內容，一頭霧水，翻查彼此LINE對話紀錄，確認慶功宴是在2020年7月10日，當晚她不勝酒力，但陪她搭車回家的，還有1位政風室陳姓警員。

王涂芝說，抵達所住社區後，警衛看見2名陌生男子攙扶她下車、擔心她的安危，還立刻報警，請轄區派出所1位女警與1位男警到場協助，女警並與岳男一起陪她上樓回到家，事後岳男仍來找她當面洽談公務，隔月（8月）17日還專程送甜點到她辦公室，她知道岳男當時將跟黃錦秋的養女結婚，還提醒岳男記得發喜帖給她。

王涂芝說岳男本件爆料「純屬捏造，本人自認坦蕩」，今天已將當時跟岳男的LINE對話截圖，包括岳男送甜點來的對話紀錄，都交給新北地檢署調查小組檢視，她會全力配合調查。新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾表示，雖尚未收到這名員警提出申訴、目前狀況不明，新北檢仍立即啟動性騷擾申訴程序，希望受害人盡快檢具資料出面向新北檢具體說明。

王涂芝與黃錦秋曾在桃園地檢署共事多年，2人期別相差10多期，王涂芝崇拜學姊黃錦秋並感謝對方的照顧，對她而言亦師亦友，去年（2022年）11月間，2人被踢爆曾在2020年1月，和多名官警吃完尾牙，續攤到郭哲敏在北市松勤路的「88會館」免費飲宴，郭男後來在2022年被王涂芝偵辦涉犯洗錢案，卻在搜索行動前出境、至今未歸。

檢方查明王涂芝並沒縱放郭哲敏落跑，但到私人招待所接受無償招待確有不妥，不過檢方調查過程中，王涂芝感覺黃錦秋企圖嫁禍給她，於是據實說出當年到「88會館」是受黃邀約，她當時還沒辦郭的案子、不知道這個人、也不曉得現場是郭經營的招待所，席間除了官警也沒有陌生人，可是黃卻在事發後，企圖跟她串供要求謊稱從沒去過「88會館」。

檢察官評鑑委員會據此認定黃錦秋說謊卸責，違反《檢察官倫理規範》應廉潔自持、謹言慎行、致力於維護其職位榮譽及尊嚴等規定，且情節重大，本月（7月）初決議由法務部將黃錦秋移送懲戒法院職務法庭審理，王涂芝坦然面對調查、態度良好，決議由法務部交付檢察官人事審議委員會審議。

王涂芝今天聲明全文如下：

一、襄閱接獲媒體詢問問我時，我一頭霧水，完全不知道發生什麼事情，看到新聞報導後，才確定人事時地物。



二、109.7.10警政署慶功宴當天晚上聚會後，因本人不勝酒力，故由岳姓及陳姓兩名員警叫計程車送我回土城住處，岳姓警員與我坐後座，陳姓警員坐副駕，該2名員警當時均係警政署政風室黃錦秋主任的屬下，且岳姓員警係黃錦秋的女婿。



三、當時我雖不勝酒力，但意識尚屬清晰，故能明確告知我家住址，且我當時跟黃錦秋關係很好，知悉岳姓員警係黃錦秋的女婿，也知道他即將與其養女結婚；又當時車上尚有陳姓員警及計程車司機，我不可能有任何性騷擾的意思及行為。而下車抵達住處大門管理室後，社區管理員見兩名未見過的男性攙扶我，擔心我的安危，故報警請派出所1名女警、1名男警到場。女警及岳姓員警有一同攙扶我上樓到我家門口。



四、我跟岳姓員警沒有很熟，除公務外，鮮少聯繫。該日後，同年7月20日其尚有因公務主動聯繫我要來當面跟我報告；同年8月17來新北洽公主動傳訊息告知有放甜點在我桌上，因我當時不在位置，故回訊表示感謝，且有請他結婚時要發喜帖給我。



五、岳姓員警是黃錦秋當時的部屬及女婿，本件純屬捏造，本人自認坦蕩，將全力配合本署後續的調查，相關LINE的對話資料亦已於第一時間提供給調查小組檢視及截圖留存。