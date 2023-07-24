杜蘇芮颱風逼近台灣　許淑華視察賣場防災專區籲民眾提高防災意識

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華親做災防宣導、籲提高防災意識。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

杜蘇芮颱風逼近台灣，南投縣消防局未雨綢繆，和全縣48處商家合作設置「防災專區」，提供民眾採購；縣長許淑華也鼓勵民眾提高防災意識，在颱風前儲備物資，避免災難發生時交通受阻，物資供應出現問題。

許淑華今天到南投市家樂福視察「防災專區」，表示7月至9月是颱風季節，縣府在颱風季及國家防災日時，都會協調家樂福、小北百貨、全聯等賣場設置「防災專區」，提供防災、防颱用品等；她提醒民眾，防災所需物資基本至少要有3天的儲備份量：除飲水、食物，還需要緊急醫藥箱、照明手電筒、手套、小刀、哨子、睡袋、急難包等。

消防局也出動志工，在「防災專區」前向民眾解說防災重要性；消防局表示，面對颱風、地震、土石流等可能災害，加上極端氣候，複合式災害更難預測，如遇到大雨淹水、橋梁毀損、電力中斷等災害，受災地區可能變成「孤島」，如果物資運補來不及，或是商店賣場食材受損無法營業，民眾日常生活將受到影響。

縣府指出，「防災專區」相關資訊公布在消防局網站，希望一方面提高民眾防災意識，也提供採購相關防災用品、防災食物的便利性，並期待各賣場或網路平台都能提供民眾備置防災用品、食品便捷管道，提高民眾防災準備意願。