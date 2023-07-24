　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

杜蘇芮颱風逼近台灣　許淑華視察賣場防災專區籲民眾提高防災意識

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華親做災防宣導、籲提高防災意識。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華親做災防宣導、籲提高防災意識。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

杜蘇芮颱風逼近台灣，南投縣消防局未雨綢繆，和全縣48處商家合作設置「防災專區」，提供民眾採購；縣長許淑華也鼓勵民眾提高防災意識，在颱風前儲備物資，避免災難發生時交通受阻，物資供應出現問題。

許淑華今天到南投市家樂福視察「防災專區」，表示7月至9月是颱風季節，縣府在颱風季及國家防災日時，都會協調家樂福、小北百貨、全聯等賣場設置「防災專區」，提供防災、防颱用品等；她提醒民眾，防災所需物資基本至少要有3天的儲備份量：除飲水、食物，還需要緊急醫藥箱、照明手電筒、手套、小刀、哨子、睡袋、急難包等。

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華親做災防宣導、籲提高防災意識。（圖／南投縣政府提供）

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華親做災防宣導、籲提高防災意識。（圖／南投縣政府提供）

消防局也出動志工，在「防災專區」前向民眾解說防災重要性；消防局表示，面對颱風、地震、土石流等可能災害，加上極端氣候，複合式災害更難預測，如遇到大雨淹水、橋梁毀損、電力中斷等災害，受災地區可能變成「孤島」，如果物資運補來不及，或是商店賣場食材受損無法營業，民眾日常生活將受到影響。

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華親做災防宣導、籲提高防災意識。（圖／南投縣政府提供）

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華親做災防宣導、籲提高防災意識。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，「防災專區」相關資訊公布在消防局網站，希望一方面提高民眾防災意識，也提供採購相關防災用品、防災食物的便利性，並期待各賣場或網路平台都能提供民眾備置防災用品、食品便捷管道，提高民眾防災準備意願。

ET快訊
147cm網紅大方曬「豐滿南半球」！　18秒火辣片吸1.8萬
他眼球「插入竹子」！醫一看驚：有洞的都冒血　送加護隔天亡
台AV女優入行遭父母反對　爆家庭糾紛
快訊／高雄透天厝晚間大火！現場傳「救命」聲
黑人「只告大牙」不告郭源元！　律師：雙標會害了自己
北海道男住旅館「竟成無頭屍」！警逮29歲妙齡女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡培慧會勘竹山交流道淹水地段　公路總局：邊坡夾帶泥沙造成堵塞

杜蘇芮颱風逼近台灣　許淑華視察賣場防災專區籲民眾提高防災意識

全球首例！9歲男童「泡泡眼」求醫　竟是罕見血管纖維化病變

「最美味路跑」11／26二林登場　藝人梁佑南牽線企業家捐300萬做公益

黃國昌透天厝遭認定「侵占國有地」！鄰居也遭殃…9建物限改排拆

杜蘇芮颱風逼近　桃園八德農區部份蔬菜已提前採收

視察萬安46號演習　張善政：精進災害應變能力提升安全保障

「竹山交流道不再淹水」　南投縣議員游顥：蔡培慧牛皮吹破了

防範中颱杜蘇芮襲台致災　雲縣備妥1萬6135包砂包防積淹水

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

矇眼跳繩10下就給1千？嬤認真「憑感覺殭屍跳」

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

蔡培慧會勘竹山交流道淹水地段　公路總局：邊坡夾帶泥沙造成堵塞

杜蘇芮颱風逼近台灣　許淑華視察賣場防災專區籲民眾提高防災意識

全球首例！9歲男童「泡泡眼」求醫　竟是罕見血管纖維化病變

「最美味路跑」11／26二林登場　藝人梁佑南牽線企業家捐300萬做公益

黃國昌透天厝遭認定「侵占國有地」！鄰居也遭殃…9建物限改排拆

杜蘇芮颱風逼近　桃園八德農區部份蔬菜已提前採收

視察萬安46號演習　張善政：精進災害應變能力提升安全保障

「竹山交流道不再淹水」　南投縣議員游顥：蔡培慧牛皮吹破了

防範中颱杜蘇芮襲台致災　雲縣備妥1萬6135包砂包防積淹水

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

蔡培慧會勘竹山交流道淹水地段　公路總局：邊坡夾帶泥沙造成堵塞

杜蘇芮颱風逼近台灣　許淑華視察賣場防災專區籲民眾提高防災意識

福特「新年式廂型車」配備大升級！數位儀表、12吋車機上身

JAMEI CHEN初秋膠囊遍及印度、泰國！「空氣感」機能外套帶來新體驗

蘇丹內戰進入第100天「飢荒來襲」　民用飛機墜毀釀9死

黃暐瀚讚「野百合發起人」感謝館長被出征　感慨：瘋政治只剩仇恨

營養師教「遠離痛風」5大飲食習慣！愛喝飲料小心尿酸高

《奧本海默》性愛過程「朗誦印度經典」！　印度官員點名諾蘭發聲了

12星座想念對方會出現的行為　牡羊座直接飛奔對方面前

快訊／高雄透天厝晚間大火！2人受困、現場傳「救命」　消防急救援

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

地方熱門新聞

台中「紅包阿伯」出沒！開口唱歌就給現金

即／新竹今晚「送肉粽」！路線曝光

黃國昌透天厝占國有地　相鄰共9建物限改排拆

嘉義女力社企快閃店　新光三越百貨駐點4個月

黃偉哲請日本弘前市學童吃芒果

游顥：蔡培慧治水政績牛皮吹破了

全球首例！9歲童「泡泡眼」竟是病變

南警助分隔22年母子重逢團聚

林襄合體直播天后人妻妹紙成新帶貨女王

未婚男女快報名　「青年社交快閃」七夕登場

杜蘇芮颱風威脅南台灣黃偉哲主持防颱整備會議

少年探監偷拍PO網　獄方：依規停止受理接見3個月

「最美味路跑」11/26二林登場　藝人梁佑南牽線企業家捐300萬做公益

甲辰正科王船開光點睛　東港迎王平安祭典開跑

更多熱門

相關新聞

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）來勢洶洶，中央氣象局今晚8時30分針對巴士海峽發布第一報海上颱風警報，預估最快明天發布陸警，嘉義以南、花東受影響較大，放颱風假機會高。預報員劉宇其指出，杜蘇芮未來5天內將朝西北移動，在26至27日（周三至四）進入台灣西南部近海，為東半部、南部、金澎帶來風雨，尤其27日雨勢最大，各地將出現局部豪大雨，東半部、南部雨勢最為明顯。

Live／杜蘇芮海上警報發布！

Live／杜蘇芮海上警報發布！

即／杜蘇芮到家門口　海上警報發布

即／杜蘇芮到家門口　海上警報發布

「蜜柑站長、咖波」宣布提前放颱風假　網：賺到了

「蜜柑站長、咖波」宣布提前放颱風假　網：賺到了

遇台灣就轉彎「那些年錯過的8颱風」

遇台灣就轉彎「那些年錯過的8颱風」

關鍵字：

杜蘇芮颱風防災準備家樂福防災專區

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

才剛撤告！黑人再戰大牙「提刑事告訴」

5億高中生非被害人！法官：是假結婚偽造文書共犯

快訊／黑人「求償千萬」撤告大牙了！

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

矇眼跳繩10下就給1千？嬤認真「憑感覺殭屍跳」

矇眼跳繩10下就給1千？嬤認真「憑感覺殭屍跳」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面