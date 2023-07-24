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看到護國神山就轉彎　「那些年錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看

▲▼ 。（圖／記者施怡妏製）

▲那些年錯過的颱風。（圖／記者施怡妏製）

記者施怡妏／整理報導

遇到台灣就轉彎！中度颱風「杜蘇芮」最新路徑又更往南修正、離台較遠，沒有登陸台灣。台灣「護國神山」讓不少颱風超害怕，一看到就改變路徑，上一個登台的颱風是4年前的「白鹿」，許多人已經忘記放颱風假是什麼感覺了，《ETtoday新聞雲》就為大家整理出這4年來，看到台灣就跑走的颱風。

2019年 米塔颱風（MITAG）

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颱風降雨集中在宜蘭地區的迎風面，海上颱風警報期間最大累積雨量為492.5毫米，彙整各部會署災情資訊，共有8 筆淹水災點、7處坡地災害，全臺農林漁牧產業物及民間設施損失合計279萬元。

2020年 黃蜂颱風（VONGFONG）

初期移動方向偏西，通過菲律賓群島及呂宋島時，轉為向西北至北北西方向移動，離開呂宋島，轉為向北方向移動，接近巴士海峽移動方向轉為北北東。隨後在鵝鑾鼻南方海面減弱為熱帶性低氣壓。

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲颱風遇到台灣就會轉彎。（示意圖／記者李毓康攝）

2020年 巴威颱風（BAVI）

原本從往西北的方向朝台灣移動，卻突然在花蓮東方海面上「S型轉彎」，往東北東方向前進，避開台灣。

2021年 彩雲颱風（CHOI-WAN）

陸上颱風警報發布期間，各地累積雨量前三名為：南投縣竹山鎮桶頭測站（C1I131）的289毫米、雲林縣古坑鄉大埔測站（01J960）的242毫米，以及臺北市信義區挹翠測站（A1AC70）的236.5毫米。

2021年 烟花颱風（IN-FA）

原先看似直衝台灣而來，中途卻北轉，90度大轉彎，接著再往西轉，完美繞過台灣。

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲上一個登陸台灣的颱風是4年前的「白鹿」。（示意圖／記者李毓康攝）

2021年 璨樹颱風（CHANTHU）

璨樹北上的方向往東偏，沿著台灣東海岸北上擦過台灣。

2022年 軒嵐諾（HINNAMNOR）

軒嵐諾一路直奔台灣，不過一到台灣東海面時，立刻90度急轉彎北上，彷彿就像是被「彈開」一般。

2023年 瑪娃（MAWAR）

於關島東南方海面生成，向西北轉北北西移動，朝巴士海峽及臺灣東南部海面接近，不過卻在接近台灣時，突然90度轉彎北上。

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