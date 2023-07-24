愛河灣「蜜柑站長、咖波」宣布提前放颱風假　網笑翻：賺到了

▲台灣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米及其好友哇鯊米」現身愛河灣。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府今夏再與LINE貼圖聯手，於高雄流行音樂中心擺出15米高的原創IP角色裝置，不過因應中颱杜蘇芮進逼，為落實防颱準備，「高雄聯萌」全體成員今(24日)提前宣布放颱風假，25至30日暫停上工，讓網友笑翻，直呼：「賺到了」。

高市府今夏推出「海洋派對 ‧ 高雄聯萌」，邀請台灣人氣深海小動物「胖鯊魚鯊西米」、高雄捷運公司認養的「蜜柑站長」及一身藍與大海相呼應的「貓貓蟲—咖波」來到海洋首都，並將指標建物結合，與城市空間激發全新火花。

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▲為落實防颱，鯊西米、蜜柑站長、咖波自行宣布提前放颱風假。（圖／記者許宥孺翻攝）

因應中颱杜蘇瑞逼近，考量高空作業需要穩定天氣，並落實防颱準備，高雄聯萌全體成員「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」、「貓貓蟲咖波」也自行宣布放假，自7月25日起至7月30日暫停上工，期待儘快與大家再見面。

網友看完後也笑翻，表示：「安全第一????放颱風假」、「賺到了……這天氣熱翻」、「放颱風假耶！小可愛」、「聯盟公告！也太可愛了❤️」、「賺到颱風假 大家都要平安喔」。

▲「貓貓蟲—咖波」趴在高流屋頂上。（圖／高雄市文化局提供）

愛河灣陸續有3座超大型氣球裝置出現，「胖鯊魚鯊西米」和好友「哇鯊米」率先亮相，在高流指標建物音浪塔前亮相，吃冰淇淋和西瓜的模樣，彷彿迎來一股沁涼感。而高雄捷運公司認養的貓咪「蜜柑站長」也巨大化，慵懶地趴在輕軌站體上，吸引民眾搶拍。

▲高雄捷運公司與「貓貓蟲—咖波」聯名推出全台首輛彩繪輕軌列車。（圖／記者許宥孺攝）

壓軸登場的是「貓貓蟲—咖波」，也已在高雄流行音樂中心珊瑚礁群上現身，咖波是隻像貓又像蟲的六隻腳謎樣小萌物，擁有超狂百萬粉絲。高雄捷運公司也與咖波合作，推出全台首輛彩繪輕軌列車，即日起至10月10日間會在高雄路上趴趴走。