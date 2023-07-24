「鋼砲杜蘇芮」瞪眼增胖全台炸雨！雨最猛時間曝　2地區恐放颱風假

▲杜蘇芮颱風開眼後強度持續增強，暴風半徑已達280公里。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）來勢洶洶，中央氣象局今晚8時30分針對巴士海峽發布第一報海上颱風警報，預估最快明天發布陸警，嘉義以南、花東受影響較大，放颱風假機會高。預報員劉宇其指出，杜蘇芮未來5天內將朝西北移動，在26至27日（周三至四）進入台灣西南部近海，為東半部、南部、金澎帶來風雨，尤其27日雨勢最大，各地將出現局部豪大雨，東半部、南部雨勢最為明顯。

劉宇其指出，杜蘇芮今晚8時位在鵝鑾鼻東南方約790公里海面上，強度略為增強，7級暴風半徑再度擴大，以時速17公里速度，向西北轉西北西、往呂宋島東北方近海前進，逐漸搆到巴士海峽，氣象局已經發布海上警報。隨後杜蘇芮在未來3至5天往台灣靠近，明天逐漸朝呂宋島前進，26至27日進入西南部近海，之後進入中國大陸，將為東半部、南部、澎湖金門帶來風雨。

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▼杜蘇芮未來5天將穿過台灣北上，2地區恐降豪雨。（圖／中央氣象局）



隨著颱風接近，外圍環流帶來水氣，劉宇其表示，明天迎風面東半部降雨增加，白天降雨集中在東半部、恆春半島，有些雨勢大，背風面的西半部則炎熱晴朗，高溫可達36度以上，桃園甚至局部上看38度，降雨屬於午後山區雷陣雨，越晚環流水帶來的水氣越多，東半部、恆春半島雨勢明顯，有較大雨勢發生，大台北地區、西半部山區則有間歇性陣雨。

除了降雨，風浪也將增強，劉宇其指出，明天受外圍環流影響，沿海開始出現風浪，白天東半部、恆春半島浪高達2米以上，各地風力將逐漸增強，台東、恆春、綠島、蘭嶼有8至9級風，入夜之後浪增高，東半部浪高可達5米。

預估杜蘇芮最接近台灣時間為26至28日，將影響台灣天氣，26日持續為東半部帶來降雨，預估達到豪雨等級，西半部也有間歇性陣雨。27日雨勢最大，各地有局部豪大雨，當中以東半部、南部降雨較為明顯，台東恐出現局部大豪雨，這段期間颱風中心將經過台灣海峽南部，澎湖、金門慎防強風；一直到28日杜蘇芮進入中國後，雨勢才趨緩。

氣象局今晚8時30分發布海上警報，根據最新資料顯示，中颱杜蘇芮去3小時強度增強且暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北轉西北西移動，對巴士海峽將構成威脅。今晚至明日各沿海及金馬澎有長浪發生機率。新竹以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門易有8至9級強陣風。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。台北市長蔣萬安今天受訪時提及，循著北北基既有機制，會照機制來判斷停班停課，以北北基桃共同生活圈為連動，跟桃園保持相關連繫。

▼杜蘇芮暴風恐將侵襲，東半部、南部降雨明顯。（圖／中央氣象局）

