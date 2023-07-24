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酒駕男奪命爭自首減刑　警作證同車乘客爆料「已8成懷疑是他」

▲▼忠孝東路競逐翻車，屁孩毆打記者嗆警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲李佳修（右白衣者）涉酒駕肇事致人於死，事發時叫囂警員被開槍打中左腿倒地。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北地院首件國民法官參審個案，今（24日）起審理男子李佳修所涉酒駕肇事致人於死等罪嫌，2位處理本件車禍的警員出庭作證，其中1人表示，第一時間詢問與李男同車的曾姓少年後，已「80%懷疑是李男開車肇事」，當時李男仍否認闖禍、之後才改口承認。為李男力爭自首減刑的辯護律師，企圖靠提問幫李男解套，但連吞檢方3次異議、未能推翻警員證詞，全案明將繼續審理。

此外，本案搭死者王男車子無辜受傷的江姓女乘客，今在隔離室旁聽庭訊，她表示先前與李男達成3萬元和解，李男沒當場付款，她要求提高為5萬元，但李母今僅帶3萬元到庭，最後由李男的律師墊款2萬元，湊足江女條件當庭點收後製作和解筆錄，江女撤回過失傷害告訴並不得再對本案提起民刑事訴訟。

今天出庭作證的林姓與張姓2位警員，都任職於事發地點轄區的中正第一警分局忠孝西路派出所，檢方聲請傳喚2人，目的是證明李佳修不符合自首減刑條件，庭訊開始前，檢方並播放2位警員密錄器所拍攝的3段壓制李男過程。

2位警員表示事發前，他們正在發生事故的忠孝西路車行地下道上方處理酒醉路倒事件，聽見劇烈煞車聲與撞擊聲，不到1分鐘就趕抵地下道查看，先看見2個車道各有1輛BMW轎車停放，車頭都朝西，李男站在2車中間比手畫腳、大呼小叫。

▲▼李佳修。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉酒駕肇事致人於死的李佳修（紅圈處）。（資料照／記者劉昌松攝）

2位警員說，其中1輛白色BMW明顯撞爛，另1輛完好無恙，駕駛不理會他們攔阻，加速作勢衝撞後逃離，留下1名葉姓男子站在李男後方，他們先處理現場並叫支援，李男情緒激動，不肯冷靜趴地，還涉肘擊林警企圖拉扯警槍，張警朝李男大腿開1槍沒打中，見李男似乎被震懾，張警轉身去壓制葉男，卻聽見林警在後對空鳴槍。

張警說，回頭赫見李男逼近同事距離不到1公尺，他趕緊上前補1槍，李男「就倒了」，被壓制在地時，李男狂叫「車子不是我的，不是我開的」，張警把李男交給林警控制，起身遠遠看見有1輛被撞翻的小轎車，他連忙叫救護車，這時停在現場的BMW駕駛座車門突然打開，曾姓少年走出來。

張警持槍上前喝令少年高舉雙手趴地，少年發抖說李男開車撞到人，從駕駛座爬到副駕駛座越過他身體下車，要他如果還能開車就把車開走，少年並緊張央求張警別告訴李男。張警說，當下已「80%懷疑是李男開車肇事」，立刻走向李男質問「車子是不是你開的！」

這時被林警帶往牆邊等候送醫的李男，大聲坦承「我開的！我酒駕！我承認！」辯護律師指警員密錄器錄到這段影片，代表李男此時已自首。但林警作證時，聲稱當時防疫戴口罩沒聞到李男有無酒味，把李男壓制在地也看不到對方的臉，只記得李男一直講「車子不是我開的」，至於李男說的其他話，他都沒放在心上。

▲▼台北地院國民法官法庭外觀。北院國民法官法庭。北院寶慶院區孺慕堂。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院國民法官專用法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

林警始終沒說出檢方想要的內容，檢方急得一度脫口「我問你喔」，檢方和律師也相互異議對方提問林警內容共5次，審判長事先提醒檢辯雙方克制異議次數，以免素人國民法官搞不懂在吵什麼，幸好張警篤定的證詞讓檢方鬆口氣。

辯護律師企圖靠發問替李男解套，卻被檢方連續3次異議不得以個人臆測訊問證人，林警更重申就算李男當場改口承認酒駕肇事，但「我已80%懷疑是他開車肇事」，張警說依自己開車經驗研判「少年才14歲又沒喝酒，不至於會把車撞成這樣」。辯護律師追問難道不懷疑少年說謊，張警淡定說「任何可能都不排除」。

22歲的李佳修去年（2022年）11月14日清晨4點多，搭乘14歲曾姓少年開的BMW轎車從酒店離開，他嫌少年開得慢，涉中途接手開車，沿北市忠孝東路往西疾駛，在行政院前的忠孝西路車行地下道口，高速撞翻王姓男子駕駛的前車，25歲王男彈出車外遭車身壓住慘死，車內22歲江姓女乘客受傷。

李佳修仗著酒意對趕來處理的2位警員叫囂，張姓警員開2槍打中李男左大腿，李男痛得倒地抽搐就範，送醫抽血換算呼氣酒精濃度每公升1.085毫克，出院被羈押至今，檢方今年（2023年）3月8日起訴全案，其中李男所涉酒駕肇事致人於死、過失傷害罪嫌列為北院首件國民法官參審個案，妨害公務等罪嫌另案審理。

李佳修本案認罪，試圖爭取自首與情堪憫恕雙重減刑。北院審判長兼受命法官林鈺珍，2位陪席法官吳玟儒、洪甯雅與6位國民法官、4位備位國民法官組成合議庭，今上午起開始審理，預計本周密集審理3天，訂於本周五（28日）宣判，將成全國第2件國民法官參審判決，第1件為本月21日，新北地院依殺人罪判處涉殺夫的季姓婦人7年2月徒刑。

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