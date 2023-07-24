拒國民法官參審！汐止BMW男酒駕撞死婦　死者家屬：不想被消費

▲新北市汐止區賴男（藍衣）酒駕撞死蘇姓婦人成士林法院首件國民法官案，今開庭，雙方都聲請「不進入國民參審」。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區55歲賴姓男子今年初，酒後駕駛BMW轎車高速逆向，撞死過馬路的69歲蘇姓婦人，被依酒駕致人於死罪嫌起訴，也成士院、檢首件《國民法官法》案。今（24日）法院召開調查庭，雙方均聲請不行國民參審制度。被害家屬委請律師說「尚未走出傷痛，怕外界關注被消費」，賴男的辯護律師也主張他已認罪，受命法官表示先看調解狀況再評議裁定。

受命法官陳銘壎問告訴代理人，在準備期日前具狀請求裁定不行國民與審理理由為何？家屬委任律師說，因家屬尚未走出傷痛，怕外界關注度受打擾，悲傷被消費。

賴男公設辯護律師稱，被告已坦承犯行，不爭執起訴罪名，先前程序因沒律師協助，故無積極與家屬談賠償，但上週已與告代聯繫談賠償，若本件行國民參審，經媒體報導，可能會再次掀起家屬傷痛，無助雙方和解；再者，被害家屬也表示不願國民參審，而依本件檢察官補充理由書指出，被告符合自首要件，是否符合雙方仍在協商中，而刑度為5年以下、1年6月以上，量刑無死刑、無期徒刑重大事由，而依國民法官法第6條第4、5款規定請求一般刑案審判。

▲賴男酒駕逆向撞死正在過馬路的蘇姓婦人。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

蒞庭公訴檢察官指，國法第6條第4款部分，立法理由指被告認罪外應對量刑也無重大爭議，此部分應請告代表示希望本案刑度為何，再請被告表示本案刑度接受範圍為何；至於自首部分，規定是「得」也不是一定要減刑到2分之1，至於「和解」也不影響，請合議庭依法認定。

賴男緩緩回答「我拿最大誠意調解，手頭上沒有什麼東西，只能拿錢來賠償」。受命法官問科刑部分，告代說「越重越好」因案發至今，賴男並無主動與家屬接觸表示歉意，甚至有3次機會面對面接觸，都是冷面以對，故沒感受到歉意。

賴男委屈回說，有拜託里長協調，是家屬不願見面，此部份是他的過失，相當不好意思，在法院見面也只能哈腰說對不起，也補充強調目前手頭資金約100萬，後續可分期，也可以賣田賠償。

受命法官聽完檢、辯方意見後，諭知下個月18日雙方調解，將看調解狀況決定是否變更為通常程序，合議庭將待評議後裁定。

庭後，賴男走出法院面對記者提問「覺得一條人命值多少錢」等問題，均未做回應，快步離去。

全案因，今年1月30日晚間，賴男酒後駕駛BMW轎車行經汐止區汐平路一段，高速逆向行駛，直接撞擊正在過馬路的69歲蘇姓婦人，蘇婦送醫搶救仍回天乏術，賴男酒測值每公升達0.57毫克。

而案發前，蘇婦原本與兒子、媳婦、孫女等4人，要去對面的土地公廟參拜，兒子先帶著孫女穿越馬路，到廟旁車上拿東西，而蘇婦先拎供品過馬路，媳婦隨後跟上，豈料不到3公尺的路程卻斷魂，其兒子、媳婦、孫女3人全程目睹，悲痛萬分。

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