酒駕移工深夜遇檢分頭落跑！警呼支援攔截圍捕　實習生首立功

▲桃園警分局取締噪音改裝車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園分局大樹所員警劉昊及警察大學實習生蔡晏承昨天深夜於路口攔查一輛雙載機車時，騎士突然加速逃逸，員警立即尾隨並呼叫警力支援攔查，該騎士竄進巷弄後立即跳車狂奔，後載乘客則接手準備將機車騎走，員警分頭追緝，將 2人逮捕伏，一查其中32歲孔姓男子為失聯移工，2人酒駕且超標，均依法移送。

▲▼攔查雙載機車查獲棄車逃逸孔姓失聯移工及接手騎車的阮姓移工，2人均酒駕超標。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局與環境保護局及桃園監理站組成聯合稽查小組，於昨晚20時至23時執行取締改裝噪音車勤務，共攔查自用小客車2輛、大型重型機車4輛、普通重型機車22輛。經檢測有15輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音。

另大樹所員警劉昊及警察大學實習生蔡晏承於22時50分，在桃鶯路與大豐路口攔查一輛雙載機車時，騎士突然加速逃逸，員警立即在後尾隨並呼叫線上警力支援攔查，該騎士竄進巷弄後立即跳車狂奔，後載乘客則接手準備將機車騎走，員警分頭追緝，該名騎士來回奔逃意圖甩開員警，最終體力不支被員警制伏，該名乘客騎了數十公尺被蔡員攔下控制於現場。

經實施酒測，該孔姓男子(騎士、32歲、越南籍失聯移工)酒測值為0.36MG/L、阮姓男子(乘客、35歲、越南籍移工) 酒測值為0.25MG均已超標，經了解兩人相約聚餐喝酒敘舊，沒想到遇到警察攔檢雙雙被逮，全案依法移請偵辦，另孔男失聯部分移請專勤隊收容。警大實習生蔡晏承首度跟著學長在巡邏勤務時追捕案件嫌疑人，還一次就查獲兩件公危案加上失聯移工，直呼收穫滿滿。