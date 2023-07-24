紐西蘭司法部長「酒駕肇事」下台　網酸：反觀台灣



▲總統府前發言人谷辣斯，日前被爆與李姓隨扈不倫戀爭議 。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／林懿捷報導

近日，紐西蘭司法部長艾倫（Kiri Allan）陷入酒駕肇事風波，她於23日晚間9時許在首都惠靈頓發生車禍，事後被驗出酒測值超標，一度被拘留在警局4小時才獲釋，事後便道歉辭職下台，看在台灣網友眼中紛紛酸「反觀台灣」，不少有酒駕爭議的政治人物，有人丟官也有人升官，比起來艾倫算是勇於承擔了。

根據外媒報導，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）今天（24日）宣布，艾倫已辭去所有職務，即刻生效。艾倫在首都威靈頓一場車禍後遭警方拘捕，被控粗心駕駛及拒捕，此外，警方還發出警告函，因為她的酒測值達每公升0.25至0.4毫克之間。

批踢踢網友舉出了幾位曾有酒駕風波的政治人物，包含最近陷入不淪風波的總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka），於2018年由立委轉任行政院發言人時，遭爆2014年曾因酒駕被處2個月有期徒刑，當時Kolas也坦言確有此事，未來願意做終身反酒駕志工。

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後來Kolas擔任行政院發言人，2020轉任總統府發言人，使得網友大酸，「紐西蘭部長在台灣就要準備升官了」、「反觀台灣酒駕天堂」。除了Kolas，還有網友指出，曾任台北市議員的童仲彥，2018年因酒駕退出議員選舉，而前總統府發言人丁允恭，也曾酒駕撞傷女機車騎士，但酒測值為0.23毫克，未達0.25毫克的絕對不能安全駕駛標準，獲不起訴處分。