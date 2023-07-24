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社會 社會焦點 保障人權

酒駕男藉國民法官提問甩鍋肇責　挨批沒誠心只會說「我抄佛經」

▲▼李佳修。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌酒駕肇事致人於死的李佳修（紅圈處）。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院首件國民法官參審個案，今（24日）起審理男子李佳修所涉酒駕肇事致人於死等罪嫌，在押的李男出庭認錯，試圖爭取自首與情堪憫恕雙重減刑，還順著國民法官的發問，聲稱王姓死者「他突然煞車，我閃不及」，辯護律師強調李男「真心後悔、勇於承擔」，王家委任的律師當庭駁斥李男沒坦承面對自己的過錯，喊話李男別再說「卸責的謊言」。

北院今上午表定9點30分開庭，因投影設備出狀況而短暫延誤。本案合議庭3位職業法官為審判長兼受命法官林鈺珍，2位陪席法官吳玟儒、洪甯雅，以及3男3女6位國民法官，另有3男1女4位備位國民法官共同聽審，公訴檢察官團隊包括高光萱、黃振城與楊舒雯，李男2位辯護律師為劉迦安與范瑋峻，死者王男的母親委任律師游敏傑與何仁崴擔任告訴代理人。

檢方開審陳述指出，李佳修本案無照酒駕，又超速且沒保持安全距離，以致高速追撞王姓男子座車，導致王男在車身劇烈翻滾時，全身多處遭受擦挫傷與骨折，致命傷為頭部重擊造成顱骨粉碎、顱內出血，臉部也因此變形，檢方並以格放的彩色照片，逐一描述王男遺體傷勢。

▲▼台北地院國民法官法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官專用法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

李佳修認罪，1位男性備位法官率先發問，質疑事發於清晨4點多、是一般人頭腦可能不清醒的時刻，「前車（王男座車）有沒有不該煞車卻煞車的情形」，李男立刻答稱「有」。審判長馬上喊停，提醒發問的備位國民法官「我們剛剛討論的題目，應該是要求被告簡要描述肇事過程」，審判長並制止辯護律師與李男討論，要求李男自己回答肇事過程。

李佳修重申「他（死者王男）突然煞車，我開在他後面，我閃不及，就追撞他左後方」。1位女性國民法官接著追問李男事發前「幾點開始喝酒」、「喝多少」，李男辯稱事發前一晚11點多，陪朋友到夜店「沒有馬上喝」，是在事發當天凌晨1點多，才喝了2瓶香檳。

審判長見其他國民法官無意發問，直接訊問李男釐清肇事前細節。李男供稱在夜店喝完2瓶香檳後，又到附近忠孝東路4段1家酒店續攤，幾點去跟喝了什麼酒「都記不清」，也不知自己如何離開酒店，中途醒過來已在車上副駕駛座，看到曾姓少年在開車，就接手換他開，之後的事情「我有印象」。

辯護律師指稱，李佳修坦承犯行，因工作需要喝酒，事發前見曾姓少年沒駕照又第一次開車，「為了安全而換手駕駛」，但遇到王男「突然違規變換車道又煞車」才肇事，李男「非常懊悔、勇於承擔」，律師並指若一昧論處重刑，「將失去刑罰的矯正教化功能」，辯護律師強調李男「真心後悔，願意賠償」，希望給李男改過自新的機會。

死者王男的母親在隔離室旁聽，請委任的律師替她表示意見。委任律師駁斥李男「真的是因為煞車不及嗎」，批李男「為了安全而換手駕駛」的辯詞跟事實不符，李男沒坦誠面對自己過錯，不該只是說「自己不小心，我會抄佛經」這種話。

委任律師並以路口監視畫面截圖佐證，李佳修在事故路口前，遠遠已發現王男開車在前，李男也踩煞車但「1秒就鬆開」，撞擊前1秒，李男連踩3次煞車同樣立刻鬆開，第4次踩煞車就撞上，「根本不是煞不及」，明明有足夠時間與距離避免發生事故，卻「加速追上」想從左邊鑽過。

委任律師指出，何況李佳修無照酒駕，「卻嫌別人（指曾姓少年）開太慢而換手」，這些都是李男沒有坦承的事實，喊話李男別再說「卸責的謊言」。

檢方表示李佳修不符合自首減刑條件，更不符合「情堪憫恕」減刑資格，今天下午與明天將接連傳訊3位處理本案的警員作證，同時調查李男犯後態度，證明不應給李男緩刑。合議庭諭令今天下午萬安46號演習結束人車管制後，從下午2點20分起恢復開庭，本案預定本周密集開庭3天，訂於本周五（28日）宣判。

22歲的李佳修去年（2022年）11月14日清晨4點多，涉酒後駕駛BMW轎車搭載友人疾駛，途經行政院前的忠孝西路車行地下道口，高速撞翻王男駕駛的前車，25歲王男彈出車外遭車身壓住慘死，車內22歲江姓女乘客受傷。李男仗著酒意對趕來處理的警員叫囂，同夥還追打採訪記者，警員連開2槍打中李男左大腿，李男痛得倒地抽搐就範，同車曾姓少年嚇得趴地被逮。

李男送醫抽血換算呼氣酒精濃度高達每公升1.085毫克，出院後到案被羈押至今，檢方今年（2023年）3月8日依酒駕肇事致人於死等罪嫌起訴李男，移審北院成為《國民法官法》今年元旦施行後，北院首件國民法官參審個案，李男主張國民法官可能會因媒體報導而「污染心證」，曾聲請交由3位職業法官組成合議庭審理即可，但被駁回。

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