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北市萬安演習加入戰災搶救　蔣萬安視導演練：有符合預定目標

▲▼台北市萬安演習，南港車站實施關鍵基礎設施災害搶救演練。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市萬安演習，南港車站實施關鍵基礎設施災害搶救演練。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」依序於24日至27日在各地區舉辦，北部地區萬安演習於24日下午1時30分至2時實施，台北市長蔣萬安也到南港車站、南港高中視察關鍵基礎設施災害救援狀況。面對「車停人疏散」政策，但仍有外館車輛在外行駛，台北市長蔣萬安表示，會了解狀況，若沒依照相關規定疏散避難，會開罰3萬至15萬元。

蔣萬安24日下午出席萬安演習，先到災害應變中心觀看市政大樓、內湖區湖興里、西湖市場、南港捷運站及校園防空避難疏散演練，再到南港車站視導聯合防災中心和關鍵基礎設施搶救演練，或許是演習太過逼真，只見蔣萬安才剛下車準備就定位，一旁就無預警直接進行爆破，讓與會人員都嚇了一大跳。

▲▼台北市萬安演習，南港車站實施關鍵基礎設施災害搶救演練。（圖／記者陳家豪攝）

隨後，蔣萬安到達南港高中進行戰時災民收容救濟站開設演練，並於會後接受媒體訪問。針對此次「車停人疏散」政策，仍有公車駕駛、乘客坐在車內，甚至外館車輛駛過且無強制下車？蔣萬安表示，會來進行了解，依照規定，此次原則就是「車停人就近疏散」。

至於是否有罰則開罰？蔣萬安回應，目前了解相關規定，未疏散避難的話，會開罰3萬至15萬元，但金額則依情節輕重而定，此次與過往不一樣，過去大部分只有避難疏散，但這次還有納入戰災搶救。

媒體追問，此次萬安演習結束後，有無需要加強部分？蔣萬安說明，此次所有參與的同仁都非常辛苦，整體過程有符合當時設想、預定目標，此演習前有預演過3次，且將演習過程拉長至一小時，並加入戰災搶救，想定若發生戰爭時南港車站遭受飛彈波及，要如何進行搶救，以及事後災民安置的收容所開設等，至於整體細節過程中能否做更好，都會全面檢討。

▼南港車站實施關鍵基礎設施災害搶救演練。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

▲▼台北市萬安演習，南港車站實施關鍵基礎設施災害搶救演練。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市萬安演習，南港車站實施關鍵基礎設施災害搶救演練。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市萬安演習，南港車站實施關鍵基礎設施災害搶救演練。（圖／記者李毓康攝）

▼台北市長蔣萬安出席萬安演習。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長蔣萬安出席萬安演習。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長蔣萬安出席萬安演習。（圖／記者袁茵攝）

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