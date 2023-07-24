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北流1.9億工程款有解　不用二備金！蔣萬安：研議編預算或追加減

▲▼台北市長蔣萬安出席萬安演習。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席萬安演習。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心1.9億工程款爭議持續延燒，前台北市副市長黃珊珊喊話，要蔣市府用二備金支應。對此，台北市長蔣萬安24日表示，研議接下來是否編列預算或用追加減方式，會站在市民角度，盡快把問題解決。

蔣萬安24日下午出席萬安演習，會後接受媒體訪問。針對北流1.9億工程款爭議，黃珊珊喊話用二備金支付？蔣萬安表示，北市府就是積極解決問題，所以有在研議接下來是否編列預算，或是用追加減預算方式，這些都需要透過議會同意，但最重要的是站在市民角度、確保市民權益，盡快將問題解決，這是當務之急。

面對北流1.9億工程款未結清，有媒體報導指稱李四川說「柯卸任前並未編列預算」，最快要2023年1月才有錢給等言論，使黃珊珊22日晚間於臉書痛批，李四川故意混淆視聽、推諉卸責，北市府對於爭議款可以動用第二預備金，因為每年市府手上有將近7.4億二備金，如果不足，還可以再提追加預算。

黃珊珊認為，第二預備金的用途就是用在「政事臨時需要」，尤其是這類有利息支出的賠償款或爭議款，「李四川擔任公職多年，應該很清楚相關程序，這類爭議款或賠償款不可能事先編列公務預算，因為預算通過要第二年才能動支，拖延給付反而製造更多利息」。

針對黃珊珊言論，李四川23日下午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，自己並沒說過「柯文哲未編預算」等言論，只是正在研究是否編列113年預算，該媒體報導已經修正，而自己也有傳LINE給黃珊珊釐清，「最起碼不要讓她誤會。」

▲▼台北市長蔣萬安出席萬安演習。（圖／記者袁茵攝）

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