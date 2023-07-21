富商三度酒駕撞死空少「引擎蓋留人形」　10年內再犯...最重判無期

▲富商向詠強涉酒駕撞死過馬路的外籍空少，受損車頭留下空少挨撞的隱約人形。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市富商向詠強曾2度酒駕被判刑、駕照因此被吊銷，但他去年（2022年）11月晚間涉再度酒駕，於北市敦化南路二段撞死1名走行人穿越道、疑似闖紅燈過馬路的新加坡籍空少，向男到案被測出呼氣酒精濃度高達每公升0.58毫克，認罪但辯稱沒超速，台北地檢署今依最重可判處無期徒刑的加重酒駕肇事致人於死罪嫌起訴向男，移審台北地院將成為第4件國民法官參審個案。

本案發生於去年11月1日晚間9點多，52歲的向詠強駕駛保時捷凱燕休旅車，行經北市敦化南路二段北往南內側車道，高速撞飛行人穿越道上1位美國聯合航空公司的新加坡籍空少，造成空少頭顱破裂慘死，向男肇事後繼續向前滑行約72公尺才停住，座車引擎蓋凹陷內縮，對折出空少挨撞留下的隱約人形。

▲富商向詠強肇事後，坐在椅子上沉默不語等待檢察官相驗空少遺體。（資料照／記者黃彥傑攝）

向詠強留在現場向趕來的警員自首，做酒測測出他呼氣酒精濃度高達每公升0.58毫克，且向男不僅已有2次酒駕各被判刑4月定讞的前科，他的汽車駕照更早在2019年1月，就因酒駕行為被台北市交通事件裁決所裁處吊銷至今。

向詠強供稱，事發當天下午吃飯喝了半瓶紅酒，搭計程車回到他在大安區經營的「冠天下」精品舒療店按摩休息，晚間8點多自認恢復清醒，就開車要回新北市新店區住處，不料途中出事。向詠強被移送法辦時對發問的媒體小聲說「對不起」，檢方複訊後諭令他交保75萬元。

▲富商向詠強涉酒駕肇事致人於死，被移送法辦時對媒體小聲表示「對不起」 。（圖／資料照）

檢警調查現場街道監視器、向男座車與後車的行車記錄器，都沒錄下事發過程影像，但空少遺體經解剖確認傷勢還包括第5頸椎骨折、兩側肋骨骨折、左側血氣胸約500毫升等，加上向男座車受損狀況，檢方認定向男當時車速高於現場標示的速限50公里，並非他自稱僅約40公里的車速。

檢方今依加重酒駕肇事致人於死罪嫌起訴向詠強，由於向男本案是10年內再犯酒駕肇事，刑責依法從3年以上10年以下徒刑，提高為無期徒刑或5年以上徒刑，得併科300萬元以下罰金，移審後將成為北院第4件國民法官參審個案，至於遇害空少當時有無違規闖越馬路，可能會成為向男在審理時主張責任分攤的量刑事由。

據悉，人稱「向董」的向詠強家境富裕，本身經商有成，跨足營建、房地產投資、與美容器材進口與旅行社等行業，他並在北市經營「冠天下」、「6星集」等連鎖按摩會館，尤其斥資逾億元打造數百坪的頂級SPA養身館，是不少藝人名人經常光顧的高檔休閒場所，外傳向男的妹妹曾為女星，現已嫁人淡出演藝圈。