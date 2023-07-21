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快訊／富商3度酒駕撞死空少　北院合議庭「高顏質」3法官出爐

▲▼ 52歲富商向詠強酒駕由國民法官審理，受命法官出爐。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲52歲富商向詠強酒駕由國民法官審理，承審法官出爐。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

52歲富商向詠強曾2度酒駕被判刑、駕照因此被吊銷，2022年11月卻第3次酒駕上路，於北市敦化南路二段撞死走在行人穿越道上的新加坡籍空少，遭到起訴。今(21)日台北地院完成人工抽籤程序，由吳明蒼擔任受命法官、庭長歐陽儀擔任審判長、趙書郁擔任陪席法官，3人皆為氣質、學識集一身的法官。

北院說明，本案為台北地院第4件適用國民法官審理案件，分案為112年度國審交訴字第2號，21日上午11時許進行公開抽籤的方式決定承審法官，抽籤結果由中籤之博股吳明蒼擔任受命法官，並由吳明蒼法官所屬之合議庭庭長歐陽儀擔任審判長，法官趙書郁擔任陪席法官。

▲▼ 52歲富商向詠強酒駕由國民法官審理，受命法官出爐。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲此案承審法官由林秋宜庭長抽籤抽出。

其中，3名法官的來歷皆不小，法官吳明蒼為輔大財法系畢業，曾審判「老虎牙子」逃漏稅一案，法官趙書郁則是台大法律系研究所碩士畢業，2人同樣是律師轉任之優秀法官。

審判長歐陽儀則是台大法律財法組畢業，曾審理陳盈潔教唆偽造有價證券案等，並以美女法官身分代言宣傳國民法官法，同時為音樂才女，擅長拉小提琴。

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲美女法官歐陽儀同時為音樂才女。（圖／資料照）

回顧此案，52歲的向詠強駕駛保時捷凱燕休旅車，行經北市敦化南路二段北往南內側車道，高速撞飛行人穿越道上1位美國聯合航空公司的新加坡籍空少，造成空少頭顱破裂慘死，呼氣酒精濃度高達每公升0.58毫克，自承喝下半瓶紅酒，認為清醒才上路，事實上向詠強早有2次酒駕前科，並在2019年吊銷駕照。

▲▼ 。（圖／記者游宗樺攝）

▲富商向詠強3度酒駕撞死空少。（圖／資料照）

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