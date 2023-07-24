桃園女手機遺失求助　警用科技定位...鄰居家找到了

▲員警透過筆電開啟手機定位。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名邱姓女子昨日外出吃午餐後，返家卻發現手機遺失遍尋不著求助警方，員警以筆記型電腦登入邱女的Google帳號，利用定位系統查到其手機就在住家附近，原來是被鄰居外籍看護撿起保管，員警帶著邱女前去順利取回手機。

▲▼結果發現手機就在住家附近，經撥打後由拾獲的外籍看護交還給邱女。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於23日15時許接獲邱姓女子報案，稱其手機遺失在路上，找了好久都遍尋不著，懷疑是遭人竊取，擔心被拿去做不法行為，請警方幫忙協尋。警員邱重霖獲報後前往，並向邱女借了一台筆記型電腦登入邱女的Google帳號，同時開啟應用程式定位服務權限，沒多久就定位出邱女的手機就在自家附近，員警隨即撥打邱女的手機號碼，發現鈴聲是從隔壁住家傳出來，於是立即上前敲門。

當時出來應門的是一名外籍看護，中文不甚流利，經過員警一番溝通後，得知該名看護是在住家巷口撿到手機，因為不知道該如何處理，就先帶回家妥善保管，打算等雇主回來後再請他幫忙找失主，沒想到警方就先找上門，於是當場將手機歸還給邱女。邱女見手機失而復得，開心地頻頻向警方道謝。