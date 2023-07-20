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玩手機被爸媽罵！女衝動站瀑布上　當眾從「27公尺高處跳下」

玩手機被爸媽罵！21歲女衝動站瀑布上　當眾「從27公尺高處跳下」。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子當眾跳下瀑布。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一名女子因為被玩手機被爸媽責罵，一氣之下竟然跑到當地瀑布，從27公尺高處在眾人面前跳下瀑布，嚇得目睹民眾發出尖叫，事發畫面剛好被民眾拍了下來，在網路上瘋傳。

事件18日發生在巴斯塔縣(Bastar) Chitrakoot Chowki地區，影片中可看到，一名女子突然出現在奇特拉科特瀑布(Chitrakote Waterfalls)上，由於水勢十分凶猛，使得該瀑布在當地擁有迷你尼加拉瀑布(Niagara Falls)的稱號，沒想到女子站了一會後，突然往下跳。

事發當時許多民眾注意到女子，紛紛大叫「不要跳啊」試圖阻止她，然而女子還是衝動跳了下去，嚇得現場發出尖叫，幸好她落水後被附近男子救起，救援船也很快抵達現場，幫忙將她帶回岸上。

當地媒體報導，跳瀑布的21歲女子名叫莫里亞(Saraswati Maurya)，她是因為過度沉迷手機被爸媽責罵，才會衝動跑去跳瀑布，幸好送醫後情況穩定，目前已回到父母身邊。

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