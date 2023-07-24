帶手機進戰情中心！空軍上尉被記大過　辯「模型機」結局出爐

▲空軍政戰官帶智慧型手機進戰情中心，遭記大過。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台北報導

空軍一名上尉政戰官，因為未經核准把智慧型手機帶進禁制區戰情中心，遭記大過一次，他辯稱是帶沒有APP城市的模型機，提告撤銷處分，最高行政法院認為他違規情節非輕，且違反國防資訊、通信安全，駁回他的上訴。

空軍通信航管資訊聯隊的白姓上尉政戰官，因2021年12月18日未經核准攜帶智慧型手機，進入禁制區戰情中心，經空軍召開懲罰評議會，決議核予大過1次懲罰，上尉不服提起行政訴訟，請求訴願決定及原處分均撤銷，經台北高等行政法院判決駁回。

白男再提上訴，稱依照監視器照片及影片，均顯示該物品面對鏡頭發出整面白色亮光，空軍以錄影監視畫面臆測其違反規定攜帶智慧型手機並非實情，而記1大過也違反比例原則。並表示自己是攜帶模型機，且依一般經驗法則，一般正常可用的手機螢幕，會呈現各式APP程式，但監視器照片及影片均呈現一整面白光，原判決未依職權調查證據，僅憑臆測而不依證據，已構成判決不備理由之違法。

最高行政法院認為，白男確有未經核准攜帶智慧型手機進入禁制區戰情中心行為，主觀上並具有故意，案經空軍調查屬實，其違規情節非輕，給予大過1次懲罰，應屬適合達成確保國防資訊、通信安全，維護部隊管理及紀律等目的之必要手段，並未違反比例原則，認為上訴不合法，裁定上訴駁回。