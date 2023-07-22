捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了！他搖頭：有夠沒禮貌

▲很多人一上捷運就會開始滑手機。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

搭乘大眾交通運輸工具時，很多人都會滑手機、看書打發時間。近日則有網友發文拋問，為什麼很多人搭車時，要一直盯著別人的手機看？有多愛窺探別人隱私？貼文曝光後，有熱心網友推薦「1物」解決這個問題。

有網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，他剛剛搭捷運時，低著頭和朋友聊LINE，結果忽然間，發現隔壁的人一直看他的手機螢幕，直到雙方眼神對到了，對方才終於把視線移走。

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「到底有多愛窺探別人隱私？」雖然雙方素不相識，但原PO仍不禁感到傻眼，並好奇拋問，「（大家）搭捷運會一直看別人手機螢幕在看什麼嗎？」

▲原PO不解，旁人為何要盯著他的手機看？（示意圖／ETtoday資料照）

貼文一出，不少網友留言回應，「這種真的吃飽很閒，老愛看別人手機螢幕，到底有什麼好看的」、「直接在LINE上面敲打，隔壁的人一直在看我們的對話」。還有網友坦言，「有時我會偷瞄低頭族到底在滑什麼」、「難免有好奇心，看那麼一下也看不出什麼」、「有可能瞄一下，可能有吸引視線或是好奇的東西，但是絕對不可能盯著看，有夠沒禮貌」。

其中還有網友推薦，「還好我都用防窺貼，旁邊人看不到」、「用防窺啊，自己買來貼，便宜又實在」、「你可以用防偷窺的手機膜，基本旁邊有不認識的我是不會手機拿出來用，拿出來用，就可能有隱私問題」、「建議可以貼防偷窺的保護貼，這樣人家完全看不到」。