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遊嘉義景點…3歲女童「整條腿卡進排水孔」！爸一見跪姿緊抱急壞

▲嘉義檜意森活村一名3歲女童整條腿卡進排水孔內。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義檜意森活村一名3歲女童整條腿卡進排水孔內。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣知名景點檜意生活村22日下午2時16分發生一起事件！一名3歲小女童於叢林館附近時，不小心整條右腿卡進排水溝的排水孔內。警消獲報到場後，用長型條狀物先協助女童將鞋子脫掉，這才順利協助女童腿部脫困。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科於22日14時16分接獲民眾報案指稱，嘉義市東區檜意生活村內叢林館附近小朋友受困案件，立即派遣第一大隊第一分隊救護車、救助器材車等2車4人前往救援。

▲嘉義檜意森活村一名3歲女童整條腿卡進排水孔內。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警消到達現場發現，一名3歲女童右腳卡在排水溝的排水孔內，由於女童的整條右腳連同大腿被排水孔卡住，無法坐立在地面上待救，女童父親只能著急地撐傘並以跪姿伸出雙手將女兒緊抱懷中，並轉知現場救災救護人員狀況。

因排水孔大小與女童腿部緊密，第一時間救護人員初步評估，傷者意識清醒，腿部血液循環正常，先排除用重機具破壞將女童腿部脫困，再思考如何以不傷害女童方式，順利將女童的單腿從洞口取出。

▲嘉義檜意森活村一名3歲女童整條腿卡進排水孔內。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

最後現場救護人員靈機一動，用長形條狀物將女童的鞋子脫除，並在父親與女童安撫溝通下，女童放鬆緊張情緒順利將腳脫困取出洞口，現場圍觀民眾無不熱烈歡呼，救護人員立即給予傷者清洗傷口、確認腿部僅輕微擦傷傷口，家屬自行送往嘉義基督教醫院診療，後續交由現場警方調查中。

嘉義市政府消防局表示幼童在戶外遊玩嬉戲，家長應全程保持警覺，遊玩嬉戲周圍應注意環境四周，與評估幼童遊玩安全性，以降低幼童受傷風險。

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