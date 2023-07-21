4歲童吞「成人克流感」嗜睡2天！衛福部認給藥錯誤　醫院提改善措施

▲金門醫院急診值班醫師誤開成人劑量的克流感給4歲女童。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

部立金門醫院發生給藥錯誤事件，把流感抗病毒藥物克流感成人劑量開給4歲女童，她返家服藥出現嗜睡，2天後才發現問題，讓家長直呼「太離譜」。衛福部長薛瑞元今（21）日表示，案件已經有通報上來，除對小朋友持續關懷追蹤，醫院也提出改善措施；至於是否會進行裁處，則有待責任釐清。

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▲薛瑞元今日下午出席衛生福利部頒發112年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮時受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

薛瑞元今日下午出席衛生福利部頒發112年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮時受訪表示，金門醫院給藥錯誤，是病人安全事件之一，醫院已經有通報上來。

薛瑞元表示，目前對於小朋友會有持續關懷追蹤，看是否有什麼問題，另一方面，金門醫院也有提出改善措施，包含電腦系統要去設置警示，例如內建程式可能針對大人，不能遇到兒童沒有調整，另藥局方面，藥師調劑、給藥的時候要再核對。至於是否會進行裁處？薛瑞元僅表示，事後會再釐清是否有相關責任。

▲家長出面痛訴醫院開錯劑量實在太離譜。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣金寧鄉一名4歲女童18日高燒不退，家長緊急將她帶往金門醫院急診治療，值班醫師診斷後依症狀開立「克流感」藥劑讓女童服用，不料電腦作業時卻誤植成「成人劑量」，導致女童返家服藥後出現嗜睡；院方直到2天後才發現出包，緊急請家長返院更換藥品。事後院方雖請兒科醫師說明勿過度擔心，但卻遲遲未道歉，家長因此憤而將過程PO上臉書，痛批「太離譜！」。

針對此案，金門醫院副院長董文雅、陳根雄20日下午親自出面道歉，並說明情況。董文雅表示，當時克流感紙本同意書上劑量是正確的，依女童體重，每次應服用5分之3顆、每日服用2次，但輸入電腦時卻不慎誤植為成人劑量「每次1顆」，女童已經服用2顆，雖然劑量稍多，但兒科醫師評估不會對健康造成太大影響，若家長擔心，也可回醫院抽血追蹤。