惡煞闖屋「斧頭追殺2童」…女娃一開門立即被劈倒！駭人畫面曝光

▲老人斧頭狂砍2女童。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

一段「老人手持斧頭入室追砍2小孩」的影片7月20日晚在陸網上引發關注。有網友表示，事發地疑為河南省許昌市襄城縣丁營鄉霍堰中村。7月21日上午，襄城縣公安局丁營派出所就此事回應，事發地確實為霍堰中村，傷人者已被抓獲，現已移交刑警大隊調查處理，受傷的2個小孩暫無生命危險。

據《華龍網》報導，網傳影片顯示，7月8日9點14分左右，一老人手持斧頭入室追砍2名幼童，過程持續約1分半鍾，幼童因受驚嚇發出慘叫。

影片顯示，2名幼童當時正在家裡的客廳看電視，隨後疑似門鈴響起，其中一女童前去開門。打開門後，一老人馬上在門口持斧頭狂砍女童，之後闖入客廳，拿著斧頭追砍另一名女童，女童負傷逃出家門。

7月21日，一知情人士表示，涉事老人60多歲，是本地村民，與2個孩子沒有親屬關係，未聽說有精神疾病。目前，2個孩子正在醫院治療，暫無生命危險。

該知情人士透露，霍堰村有村民6000多人，事發後全村都格外關注此事，許多家長不願讓孩子單獨出門。

有媒體此前報導，事件起因是家庭之間的恩怨，行兇老人趁2孩子奶奶出門拿快遞之際上門報復，但該說法暫未得到警方證實。

襄城縣公安局丁營派出所獲悉，行兇者已被抓獲，目前案件正在偵辦當中。

據《新京報》報導，7月21日上午，襄城縣公安局丁營派出所一名工作人員表示，「老人60多歲，兩家應該是有矛盾，具體傷人原因我們還在調查。」