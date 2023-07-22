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社會 社會焦點 保障人權

全台最大「絨毛旗艦館」！假日擠進8千人　急關門消化人潮

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義民雄新開幕、「全台最大」的絨毛觀光工廠，這個月20日試營運至今第3天，22日適逢週末假期，瞬間湧進大量人潮車潮，就算午後下著大雨，依然擋不住興奮前來嚐鮮體驗的大小朋友，但也因爆量的人潮幾乎塞爆場館、接近無法消化的程度，讓觀光工廠只好緊急公布「縮短營運時間」，今天與明天（7/23）都只營業到下午5點。

▲▼ 嘉義新開幕絨毛工廠人潮塞爆。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義新開幕絨毛工廠人潮塞爆。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義新開幕絨毛工廠人潮塞爆。（圖／記者翁伊森攝，下同）

位於嘉義民雄剛剛全新開幕的絨毛觀光工廠，裡頭滿滿各式各樣可愛娃娃超療癒，今（22）日是開幕後迎來的第一個週末，非常多民眾攜家帶眷、全家總動員來參觀選購，一整天下來湧進超過8000人，瞬間將現場擠得水洩不通。

▲▼ 嘉義新開幕絨毛工廠人潮塞爆。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義新開幕絨毛工廠人潮塞爆，館方緊急公告縮短營業時間。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此館方表示，20號（四）試營運當天約2000人、21號（五）3000人，今天則是湧進超過8000人！在考量雨勢不小、及交通方面的安全配套，以及館內的服務質量，只好做出緊急調整，宣布今天星期六跟明天星期日都縮短營業時間至下午5點。

現場民眾湧進總共3層樓的場館，結帳動線綿延百公尺，現場幾乎被密密麻麻的人潮填滿，結帳幾乎都要等上20分鐘，架上玩偶更是幾乎被搶購一空。有民眾開玩笑說，買東西只要10分鐘，但結帳要等上半小時，顯見該館人氣魅力。

▲▼ 嘉義新開幕絨毛工廠人潮塞爆。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼可愛絨毛娃娃超搶手，幾乎都被搶購一空。

▲▼ 嘉義新開幕絨毛工廠人潮塞爆。（圖／記者翁伊森攝）

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