　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海陸警可能連發！颱風周三、四最近　暴雨襲台「整坨紫爆」範圍曝

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮持續緩慢增強，暴風半徑已達250公里，預計周三起東半部風雨明顯，周四連南部、中部局部地區都會有強降雨發生。中央氣象局預估今晚發布海上颱風警報，明日白天有機會發布陸上警報。

▲颱風杜蘇芮。（圖／翻攝自RAMMB）

▲颱風杜蘇芮來勢洶洶。（圖／翻攝自RAMMB）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員羅雅尹表示，颱風今明兩日往西北方移動，在接近呂宋島北端時，海溫條件有利發展，因此還會持續緩慢增強，暴風圈半徑也會擴大，強度將達到中颱上限，周三、四是離台灣最近的時間。

▲▼颱風杜蘇芮。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮最新路徑預測。（圖／氣象局）

今日天氣仍較穩定，午後山區、南部近山區平地留意雷陣雨。明日颱風環流開始影響，東半部將會出現一陣一陣的降雨，入夜後可能會有較大雨勢。周三颱風移動到台灣南端，東半部、恆春半島會有局部大雨，沿海嚴防強陣風。

周四颱風移動到台灣西南側，花東地區降雨持續，南部風雨增加，中部局部地區也會有雨，中北部受地形屏障，風雨會較少，不過若是颱風路徑偏北，中部以北的風雨也會擴大。周五颱風遠離，各地雨勢漸歇，但中南部仍要留意較大雨勢。

根據目前颱風路徑推估，氣象局將於今晚發布海上颱風警報，明日白天有機會發布陸上警報，氣象局示警，杜蘇芮的路徑算是常見，以此路徑通過台灣附近的颱風，都會為花東、南部帶來明顯風雨，且近幾年來沒有這麼靠近台灣的颱風，因此各地都要嚴加戒備。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

ET快訊
亞歷媽再遭毀滅爆料！　閨蜜發40限動：等妳翻船
上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來
快訊／張育成滿壘建功、發動盜壘　紅襪狂掃15安擊敗大都會
快訊／泰山家具工廠全面燃燒！大量濃黑煙直竄天際
杜蘇芮南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮
才當選連任　厄瓜多市長遭連開多槍身亡
5縣市更有希望放颱風假！最新路徑出爐　估今發海警
是否放颱風假？　張善政：基北北桃4縣市一起考量

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來

海陸警可能連發！颱風周三、四最近　暴雨襲台「整坨紫爆」範圍曝

杜蘇芮路徑南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮

5縣市更有希望放颱風假！杜蘇芮「最新路徑出爐」估今發海警

教學童過馬路「鞠躬謝司機」惹議　青民協：點頭或揮手致意即可

台南將軍吼兩天逾9萬人朝聖　黃偉哲與歌迷相約2024年見

杜蘇芮路徑南修　鄉民見日本預測圖1原因喊：好抖啊

杜蘇芮颱風進逼是否放颱風假　張善政：基北北桃四縣市一起考量

杜蘇芮恐「下到發紫」致災雨　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮將又強又大！暴風圈恐掃全台　最新各國路徑曝

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來

海陸警可能連發！颱風周三、四最近　暴雨襲台「整坨紫爆」範圍曝

杜蘇芮路徑南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮

5縣市更有希望放颱風假！杜蘇芮「最新路徑出爐」估今發海警

教學童過馬路「鞠躬謝司機」惹議　青民協：點頭或揮手致意即可

台南將軍吼兩天逾9萬人朝聖　黃偉哲與歌迷相約2024年見

杜蘇芮路徑南修　鄉民見日本預測圖1原因喊：好抖啊

杜蘇芮颱風進逼是否放颱風假　張善政：基北北桃四縣市一起考量

杜蘇芮恐「下到發紫」致災雨　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮將又強又大！暴風圈恐掃全台　最新各國路徑曝

彰化女深夜墜大肚溪！失聯近12小時　警消持續搜救中

CPTPP密件驚傳外流　外交部：還在查證真偽

勞動部公布上周無薪假10575人　製造業最多達8421人

黃沐妍變肌肉女遭嫌不好看！「這是我努力的樣子」登台39秒畫面曝

勇士第14人瞄準「17年老將蓋伊」？　湖人、獨行俠等隊也想搶

開箱苗栗最Chill露營！帳篷外就能泡湯　星空下爽吃BBQ海陸大餐

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」　閨蜜發40限動：等你翻船

住宿餐飲業求才若渴　雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

「最會存錢、花錢」星座曝光！

全台最無聊縣市出爐！第一名在地人也認證

杜蘇芮3天詭彎！南台侵襲破85%

杜蘇芮南修　網見日本預測圖喊怕爆

更多熱門

相關新聞

上個颱風登台是4年前！「杜蘇芮擦邊路徑」南部很慘

上個颱風登台是4年前！「杜蘇芮擦邊路徑」南部很慘

5號颱風「杜蘇芮」（Doksori）增強為中颱，據最新預測圖顯示，颱風路徑再度往南修正，登陸台灣機會減少，若確定不登陸，上一個登陸台灣的颱風則是4年前的輕颱「白鹿」，雖然沒有登台，但網友看完路徑圖後直呼「這跑法比登陸還可怕」。

杜蘇芮最快25日升級「超級颱風」

杜蘇芮最快25日升級「超級颱風」

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮颱風威脅南台灣黃偉哲主持防颱整備會議

杜蘇芮颱風威脅南台灣黃偉哲主持防颱整備會議

關鍵字：

颱風下雨氣象

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

日室外機放地上！他：台灣不這樣裝？

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面