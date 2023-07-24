海陸警可能連發！颱風周三、四最近　暴雨襲台「整坨紫爆」範圍曝

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮持續緩慢增強，暴風半徑已達250公里，預計周三起東半部風雨明顯，周四連南部、中部局部地區都會有強降雨發生。中央氣象局預估今晚發布海上颱風警報，明日白天有機會發布陸上警報。

▲颱風杜蘇芮來勢洶洶。（圖／翻攝自RAMMB）

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氣象局預報員羅雅尹表示，颱風今明兩日往西北方移動，在接近呂宋島北端時，海溫條件有利發展，因此還會持續緩慢增強，暴風圈半徑也會擴大，強度將達到中颱上限，周三、四是離台灣最近的時間。

▲杜蘇芮最新路徑預測。（圖／氣象局）

今日天氣仍較穩定，午後山區、南部近山區平地留意雷陣雨。明日颱風環流開始影響，東半部將會出現一陣一陣的降雨，入夜後可能會有較大雨勢。周三颱風移動到台灣南端，東半部、恆春半島會有局部大雨，沿海嚴防強陣風。

周四颱風移動到台灣西南側，花東地區降雨持續，南部風雨增加，中部局部地區也會有雨，中北部受地形屏障，風雨會較少，不過若是颱風路徑偏北，中部以北的風雨也會擴大。周五颱風遠離，各地雨勢漸歇，但中南部仍要留意較大雨勢。

根據目前颱風路徑推估，氣象局將於今晚發布海上颱風警報，明日白天有機會發布陸上警報，氣象局示警，杜蘇芮的路徑算是常見，以此路徑通過台灣附近的颱風，都會為花東、南部帶來明顯風雨，且近幾年來沒有這麼靠近台灣的颱風，因此各地都要嚴加戒備。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）