壯男要求陪酒！61歲女陪侍拒絕遭當街痛毆　包包2萬現金被搶光

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市警察局第一分局忠二路派出所員警21日晚間接獲報案，孝三路傳出吵架糾紛，警方趕抵現場後，發現一名卡拉ok店陪侍徐姓女子(61歲)受傷，但因其酒醉，無法向警方陳述經過，女子亦表示傷勢尚不嚴重，已由友人陪同送醫暫不追究；但警方認為案情不單純，主動偵辦後，意外揭發一起強盜案，事後火速鎖定嫌犯身分，並將其逮捕到案，全案依法移送基隆地檢署偵辦。

▲范男痛毆女陪侍後搶走包包內2萬元現金。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，雖然當時女子酒醉表示不願追究，但員警認為案情不單純，立即調閱案發現場沿線監視影像，發現被害酒醉女子當時在路邊遭1名陌生男子以拳腳攻擊並翻搜皮包搶走現金2萬元後離去。警方立即積極聯繫被害人釐清案情並受理報案後，2小時內火速鎖定嫌犯身分就是范姓男子(44歲)，並於23日凌晨將范男拘提到案，當場起獲被害人遭強盜之現金。范嫌坦承，因被害女子未依約定陪同飲酒憤而施暴並盜取財物，全案以涉嫌強盜罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

第一分局分局長林文煜表示，對於任何不法或暴力行為警方絕對嚴查速辦，市區營業場所林立，若獲報糾紛等治安事件，分局每日夜間至凌晨均編排嚴密快速打擊機動警力可即時應處，全時段防制暴力與聚眾滋事，提供基隆市民安全宜居家園。

▼警方鎖定范男身分後，於23日登門逮人。