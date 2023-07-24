　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹北高級別墅淪「企業化製毒工廠」　搜出海量毒品…8人送辦

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

檢調獲報，有製毒集團在寸土寸金的竹北市區某高級別墅設工廠，隨即展開調查，歷經半年蒐證後，同時攻堅該集團在竹北、芎林、關西以及士林等處據點，並拘提製毒集團相關成員共計8人，現場查獲海量毒品、槍械、和大批製毒器具，全案偵結後，依涉嫌製造第二、三級毒品、藏匿人犯及槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

▲▼製毒集團在竹北高級別墅開設企業化製毒工廠。（圖／黃哲民翻攝）

▲製毒集團在竹北高級別墅開設企業化製毒工廠。（圖／黃哲民翻攝）

調查局航業調查處基隆調查站表示，有製毒集團於去年1月間得知當時未列管的製毒原料(2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮)，可用於製造第三級毒品Methylone，且成品興奮效果與MDMA及甲基安非他命相同，但需要大型器具、工序複雜，就進口數百公斤來台，謀劃於國內大量產製毒品販售。

▲▼製毒集團在竹北高級別墅開設企業化製毒工廠。（圖／黃哲民翻攝）。

專案組接獲線報後即立案調查，歷經半年蒐證，於同年9月6日兵分8路，分別前往新竹、桃園、汐止拘提張姓製毒師等8人，持搜索票分別攻堅進入該製毒集團設於新竹縣竹北市、芎林鄉、關西鎮之製毒工廠及倉庫，現場查獲大批製毒器具、第二級毒品甲基安非他命成品及半成品，純質淨重總計7627公克、第三級毒品Methylone（俗名：bk-MDMA）成品及半成品純質淨重總計3968公克、製作Methylone所需原料第四級毒品「2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮」純質淨重總計164,966公克、愷他命成品及半成品純質淨重總計230公克，以及改造槍枝1把與子彈22顆；嗣於今年4月間在苗栗縣緝獲在逃的戴姓主嫌到案，全案在6月經檢察官偵結，並依涉嫌製造第二、三級毒品、藏匿人犯及槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

▲▼製毒集團在竹北高級別墅開設企業化製毒工廠。（圖／黃哲民翻攝）。

該製毒集團異於往例，竟在寸土寸金的竹北市區內某高級別墅設置製毒工廠，製造之毒品含甲基安非他命、愷他命及Methylone，分別於該別墅3樓後側房間製造第三級毒品Methylone及小量製造愷他命、前側房間則製造第二級毒品甲基安非他命、1樓後方廚房作為毒品純化場所、車庫後方倉庫存放大量製毒所需之化學原料，並隔離部分空間用以作為製毒機具改造加工使用，僅保留2樓主臥室客房以及1樓客廳作為成員休息空間，以企業化經營製毒工廠。

▲▼製毒集團在竹北高級別墅開設企業化製毒工廠。（圖／黃哲民翻攝）。

不法製毒集團不斷精進技術及手法，利用人頭並佯以「黏合劑」、「玻璃粉」等不實貨品名稱，將尚未列管的製毒原料進口至台灣，再將製毒原料轉交具有化學專長及製毒能力之集團成員，製成毒品後販售流入市面危害社會民眾。本案主要製毒原料為「2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮」，因檢警於去年4月間偵破一起製毒案時，發現該集團也使用「2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮」為製毒原料，因而提報法務部毒品審議委員會審議通過，行政院於去年8月26日公告列為第四級毒品先驅原料，從此杜絶該原料合法進口轉為非法使用之管道。

▲▼製毒集團在竹北高級別墅開設企業化製毒工廠。（圖／黃哲民翻攝）。

▲▼製毒集團在竹北高級別墅開設企業化製毒工廠。（圖／黃哲民翻攝）。

ET快訊
她用老公好市多會員卡　結帳被抓包「遭終身禁止入內」
快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」　40歲男北市落網
2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？
颱風假5縣市可能性高！杜蘇芮最新路徑　亞歷媽再遭毀滅性爆料
女排球隊練球　齊齊哈爾體育館坍塌11死
刈包名店檢出「黃麴毒素」超標
何潤東夫妻結束16年異地生活！老婆坦承「生活不能自理」搬到大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撿到身心障礙女學生背包「發現1萬元」　校警爽花光下場慘

MeToo竹科版！外籍男1hr內2度在電梯強抱男同事　還用下體蹭

檳榔攤5人打成一團！金門警對空鳴2槍　民眾傻眼：吵架而已要開槍？

男過馬路突對機車「伸出無影腳」！險害騎士摔車　警：已觸法

快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」！　40歲男北市落網

1hr燒光3間店面！泰山千坪廠房陷火海濃煙竄天　3員工受傷送醫　

台中2車疑閃燈號誌搶快！BMW車門撞凹刮花　銀車也破相

等紅燈交流...馬自達男持球棒向BMW駕駛嗆聲　原PO連喊「沙小」

女工讀生遭性騷1招反制　主管喊冤「她說年齡不是問題」

前台北縣議員蔡憲輝涉貪纏訟19年　判刑3年8月定讞

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

撿到身心障礙女學生背包「發現1萬元」　校警爽花光下場慘

MeToo竹科版！外籍男1hr內2度在電梯強抱男同事　還用下體蹭

檳榔攤5人打成一團！金門警對空鳴2槍　民眾傻眼：吵架而已要開槍？

男過馬路突對機車「伸出無影腳」！險害騎士摔車　警：已觸法

快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」！　40歲男北市落網

1hr燒光3間店面！泰山千坪廠房陷火海濃煙竄天　3員工受傷送醫　

台中2車疑閃燈號誌搶快！BMW車門撞凹刮花　銀車也破相

等紅燈交流...馬自達男持球棒向BMW駕駛嗆聲　原PO連喊「沙小」

女工讀生遭性騷1招反制　主管喊冤「她說年齡不是問題」

前台北縣議員蔡憲輝涉貪纏訟19年　判刑3年8月定讞

外媒列「8款不推薦電動車」　特斯拉Model X、Nissan Leaf都上榜

廣末涼子爆砸「巨額分手費」斷開13年老公！　光速離婚掀2關鍵

撿到身心障礙女學生背包「發現1萬元」　校警爽花光下場慘

海線四季溫差大！　租客最愛標配「房租貴一點都有人要」

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

山寨《鬼滅之刃》手遊驚現iOS暢銷榜　Aniplex看報紙才知道：正在了解

颱風杜蘇芮逼近　台南市研議U12少棒賽因應方案

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

MeToo竹科版！外籍男1hr內2度在電梯強抱男同事　還用下體蹭

男友突跪地拿「麥當勞紙袋」求婚！她傻眼「慘不忍睹」：堅持退貨

社會熱門新聞

即／名醫蘇怡寧夫妻逃漏稅2877萬　再議逆轉2人被起訴

打賭玩大冒險！男躺馬路遭賓士輾頭亡

控婆婆、大姑害離婚　台大學霸女淚訴豪門怨

快訊／台中行車糾紛！後座拿出長槍

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

即／泰山家具工廠全面燃燒！大量濃黑煙直竄天際

1.2億千元假鈔流竄全台　全台最大魔術店老闆曝光

醉男喊神力護體　躺馬路50秒遭撞亡

火燒「阿房宮KTV」！警消到場灌救

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

西門町連續性侵惡狼恐再犯　延長強制治療3年

狂女瑞士刀砍2兄弟　血濺滿地3人送醫

即／丁特紫布案求償2070萬　判決出爐

更多熱門

相關新聞

61歲女陪侍拒陪酒遭痛毆　2萬現金被搶光

61歲女陪侍拒陪酒遭痛毆　2萬現金被搶光

基隆市警察局第一分局忠二路派出所員警日前接獲報案，孝三路傳出吵架糾紛，警方趕抵現場後，發現一名卡拉ok店陪侍女子受傷，但因其酒醉，無法向警方陳述經過，女子亦表示傷勢尚不嚴重，已由友人陪同送醫暫不追究；但警方認為案情不單純，主動偵辦後，意外揭發一起強盜案，事後火速鎖定嫌犯身分，並將其逮捕到案，全案依法移送基隆地檢署偵辦。

高雄廟會遶境從早炸到晚　至少收26張罰單

高雄廟會遶境從早炸到晚　至少收26張罰單

水電工曾5度酒駕　誇口不會超標下場慘

水電工曾5度酒駕　誇口不會超標下場慘

台南木材場大火　濃煙衝天搶救中

台南木材場大火　濃煙衝天搶救中

漢光、萬安演習今登場！　豐年機場戰力整補、桃機反空降操演受矚

漢光、萬安演習今登場！　豐年機場戰力整補、桃機反空降操演受矚

關鍵字：

製毒工廠竹北影音

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面