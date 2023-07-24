竹北高級別墅淪「企業化製毒工廠」　搜出海量毒品…8人送辦

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

檢調獲報，有製毒集團在寸土寸金的竹北市區某高級別墅設工廠，隨即展開調查，歷經半年蒐證後，同時攻堅該集團在竹北、芎林、關西以及士林等處據點，並拘提製毒集團相關成員共計8人，現場查獲海量毒品、槍械、和大批製毒器具，全案偵結後，依涉嫌製造第二、三級毒品、藏匿人犯及槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

▲製毒集團在竹北高級別墅開設企業化製毒工廠。（圖／黃哲民翻攝）

調查局航業調查處基隆調查站表示，有製毒集團於去年1月間得知當時未列管的製毒原料(2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮)，可用於製造第三級毒品Methylone，且成品興奮效果與MDMA及甲基安非他命相同，但需要大型器具、工序複雜，就進口數百公斤來台，謀劃於國內大量產製毒品販售。

專案組接獲線報後即立案調查，歷經半年蒐證，於同年9月6日兵分8路，分別前往新竹、桃園、汐止拘提張姓製毒師等8人，持搜索票分別攻堅進入該製毒集團設於新竹縣竹北市、芎林鄉、關西鎮之製毒工廠及倉庫，現場查獲大批製毒器具、第二級毒品甲基安非他命成品及半成品，純質淨重總計7627公克、第三級毒品Methylone（俗名：bk-MDMA）成品及半成品純質淨重總計3968公克、製作Methylone所需原料第四級毒品「2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮」純質淨重總計164,966公克、愷他命成品及半成品純質淨重總計230公克，以及改造槍枝1把與子彈22顆；嗣於今年4月間在苗栗縣緝獲在逃的戴姓主嫌到案，全案在6月經檢察官偵結，並依涉嫌製造第二、三級毒品、藏匿人犯及槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

該製毒集團異於往例，竟在寸土寸金的竹北市區內某高級別墅設置製毒工廠，製造之毒品含甲基安非他命、愷他命及Methylone，分別於該別墅3樓後側房間製造第三級毒品Methylone及小量製造愷他命、前側房間則製造第二級毒品甲基安非他命、1樓後方廚房作為毒品純化場所、車庫後方倉庫存放大量製毒所需之化學原料，並隔離部分空間用以作為製毒機具改造加工使用，僅保留2樓主臥室客房以及1樓客廳作為成員休息空間，以企業化經營製毒工廠。

不法製毒集團不斷精進技術及手法，利用人頭並佯以「黏合劑」、「玻璃粉」等不實貨品名稱，將尚未列管的製毒原料進口至台灣，再將製毒原料轉交具有化學專長及製毒能力之集團成員，製成毒品後販售流入市面危害社會民眾。本案主要製毒原料為「2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮」，因檢警於去年4月間偵破一起製毒案時，發現該集團也使用「2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮」為製毒原料，因而提報法務部毒品審議委員會審議通過，行政院於去年8月26日公告列為第四級毒品先驅原料，從此杜絶該原料合法進口轉為非法使用之管道。