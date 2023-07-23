南台灣一天兩場選哲之友會　柯文哲：要發動「顏色革命」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲力拚2024選戰，23日出席屏東、高雄的「選哲之友會 」。柯文哲指出，九年前他做為「白色力量」的倡議者；九年後，他要不分顏色，發動另一次的「顏色革命」，會用行動力，聯合政府、團結台灣、終結藍綠，證明台灣是個美麗之島。

柯文哲說，今天一天之內成立兩場 選哲之友會 。之前有人說，台灣民眾黨跨不過濁水溪，但今天他們不只過得了濁水溪，還跨過了高屏溪。

柯文哲指出，在屏東，他向大家承諾，全力輔導農業科技化，讓台灣農民不只是靠天吃飯；更可以用精緻化、高附加價值的作物，活化經濟與工作機會，讓年輕人願意回到屏東，讓屏東的未來有希望。

至於到了高雄，柯文哲答應鄉親，要讓余光中筆下的「 讓春天從高雄出發」真實發生，讓高雄蛻變成綠意盎然、宜居永續的城市。 高雄一直是全台灣的工業製造重鎮，扮演著經濟成長的火車頭，近幾年來，高雄開始朝向物流業、服務業、資訊業的高附加價值產業；他相信，高雄身為全台灣唯一擁有空港及海港「雙港」的城市，有強大的發展潛力，柯文哲要讓高雄成為台灣面向國際的窗口。

柯文哲也提到，他會讓台灣再次成為團結的美麗之島，產業不能繼續失衡，要用務實的步驟策略，帶動整體經濟轉型升級。而他絕對用人唯才、不分顏色，終結藍綠惡鬥。一定重建文官制度，尊重專業，不用再為政治服務，不分顏色，發動另一次的「顏色革命」。

柯文哲認為，2024年的台灣，需要的是「領航者」，而不是只會製造意識形態對立的政客。要救經濟、顧民生、兩岸和平、苦民所苦，這是所有台灣人民的共同心聲；他會凝聚團結台灣的各種力量，透過理念結合各黨、社會人才，打造一個真正團結的台灣。